Obavijesti

Show

Komentari 0
oduševile i prije nastupa

VIDEO Pogledajte trenutak kad su Lelekice podigle hrvatsku zastavu na stageu Eurosonga

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte trenutak kad su Lelekice podigle hrvatsku zastavu na stageu Eurosonga
4
Foto: Lisa Leutner

Hrvatske predstavnice uz osmijehe su pozdravile publiku u dvorani Wiener Stadthalle, a njihov izlazak na pozornicu pratile su ovacije eurovizijskih fanova

Admiral

Naše predstavnice LELEK večeras su tijekom tradicionalne parade zastava u dvorani Wiener Stadthalle visoko podigle hrvatsku zastavu. Lelekice su uz osmijehe mahale gledateljima uoči nastupa s pjesmom 'Andromeda', kojom će Hrvatsku predstavljati u velikom finalu Eurosonga.

PRATITE NA 24SATA UŽIVO Eurosong 2026.: Delta Goodrem iz Australije impresionirala izvedbom
UŽIVO Eurosong 2026.: Delta Goodrem iz Australije impresionirala izvedbom

Djevojke su posljednjih dana privukle veliku pažnju eurovizijskih fanova zbog atmosferičnog nastupa i snažne simbolike koju nose na pozornici. 'Andromeda' nije samo klasična eurovizijska pjesma, nego priča o ženama, identitetu i otporu, inspirirana tradicijskim sicanjem, starim običajem tetoviranja Hrvatica iz Bosne i Hercegovine kojim su žene nekada čuvale svoju vjeru i identitet.

Upravo su simboli inspirirani sicanjem postali jedan od najupečatljivijih detalja njihova nastupa, a društvene mreže posljednjih su dana pune komentara gledatelja koji hvale autentičnost, atmosferu i priču koju su Lelekice donijele na eurovizijsku pozornicu.

Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
FOTO Victoria Swarovski u uskoj haljini pokazala brutalnu figuru
sve bacila u drugi plan

FOTO Victoria Swarovski u uskoj haljini pokazala brutalnu figuru

Za veliko finale Eurosonga Victoria Swarovski pojavila se u uskoj smaragdnozelenoj haljini koja je pod reflektorima djelovala gotovo prozirno. Duboki dekolte, tanke naramenice i pripijeni kroj dodatno su naglasili njezinu figuru, a gledatelji na društvenim mrežama brzo su komentirali da voditeljica 'izgleda kao prava eurovizijska diva'.
FOTO Ovako je izgledao Beč uoči finala Eurosonga: Neki su se veselili, drugi prosvjedovali
SRETNO, LELEKICE!

FOTO Ovako je izgledao Beč uoči finala Eurosonga: Neki su se veselili, drugi prosvjedovali

Europa večeras bira pobjednika jubilarnog 70. Eurosonga, a atmosfera u Beču satima prije početka finala već je bila na vrhuncu. Fanovi iz cijele Europe preplavili su ulice austrijske prijestolnice, pjevalo se, plesalo i mahalo zastavama, dok su oko dvorane Wiener Stadthalle bile pojačane mjere sigurnosti zbog prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela na ovogodišnjem natjecanju. Naše predstavnice LELEK večeras nastupaju 13., a društvene mreže već su pune poruka podrške. Sretno, djevojke!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026