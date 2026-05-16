VIDEO Pogledajte trenutak kad su Lelekice podigle hrvatsku zastavu na stageu Eurosonga

Naše predstavnice LELEK večeras su tijekom tradicionalne parade zastava u dvorani Wiener Stadthalle visoko podigle hrvatsku zastavu. Lelekice su uz osmijehe mahale gledateljima uoči nastupa s pjesmom 'Andromeda', kojom će Hrvatsku predstavljati u velikom finalu Eurosonga.

Djevojke su posljednjih dana privukle veliku pažnju eurovizijskih fanova zbog atmosferičnog nastupa i snažne simbolike koju nose na pozornici. 'Andromeda' nije samo klasična eurovizijska pjesma, nego priča o ženama, identitetu i otporu, inspirirana tradicijskim sicanjem, starim običajem tetoviranja Hrvatica iz Bosne i Hercegovine kojim su žene nekada čuvale svoju vjeru i identitet.

Upravo su simboli inspirirani sicanjem postali jedan od najupečatljivijih detalja njihova nastupa, a društvene mreže posljednjih su dana pune komentara gledatelja koji hvale autentičnost, atmosferu i priču koju su Lelekice donijele na eurovizijsku pozornicu.