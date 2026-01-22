Obavijesti

VIDEO Sestra Stele Rade bila je na estetskom zahvatu: 'Možda će vas ovo malo šokirati...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
8
Foto: Instagram

Zahvat je prošao bez komplikacija, a cijeli proces Natali Rade snimila je i objavila na društvenim mrežama. Pratitelji su je zatrpali porukama podrške

Admiral

Možda će vas ovo malo šokirati, ali odlučila sam malu estetsku korekciju na svome licu. Moje oči nekako oduvijek izgledaju umorno, a ja to stvarno nisam i upravo zato napravit ću podizanje gornjih kapaka. Tom je rečenicom Natali Rade, influencerica i sestra pjevačice Stela Rade, objasnila zašto se odlučila na estetski zahvat. 

Sve ostalo išlo je u jednakom tonu. Video iz klinike, kadrovi prije i poslije, malo uzbuđenja...

- Dugo sam imala ovu želju i napokon sam skupila hrabrosti i napravila to, jedva čekam da se sve oporavi i da vidim rezultate - poručila je Natali.

Foto: Instagram

Zahvat je prošao u najboljem redu, a Natali je tijekom boravka u klinici bila dobro raspoložena i nasmijana. 

'Bravo, jedva čekam vidjeti rezultate',' Kakva gospođa', 'Super, brzi oporavak ti želim', pisali su joj pratitelji.

Natali je mnogima poznatija pod imenom mamadramahr. Na TikToku je prati više od 138.000 ljudi, a na Instagramu gotovo 70.000. Sve to gradi sama, bez tima i bez uljepšavanja stvarnosti. Samohrana je majka djevojčice Jelene Eli, a ideja za ime Mamadrama, kako nam je ranije rekla, došla je gotovo usput. Tražila je nešto zvučno, pamtljivo i blisko ljudima. I pogodila.

- Ono što snimam to je stvarni život, ne volim izmišljati. Nekad pretjeram, ali ljudi se pale na takve stvari, vole dramatičnost. Slušam ih i znam što uspijeva - objasnila nam je ranije.

storyeditor/2024-03-13/rade.png
Foto: Instagram/

Balansiranje između svakodnevnog snimanja i majčinstva, kako je priznala, zna biti zahtjevno, ali organizacija je ključ. Javnost joj nije strana. Prije devet godina sudjelovala je u showu '3,2,1 Kuhaj', a gledatelji su je mogli pratiti i emisiji 'Tko to tamo pjeva?', u kojoj je prije dvije godine osvojila 5.000 eura.

Foto: Luka Dubroja

OSTALO

