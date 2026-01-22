VIDEO Sestra Stele Rade bila je na estetskom zahvatu: 'Možda će vas ovo malo šokirati...'

Možda će vas ovo malo šokirati, ali odlučila sam malu estetsku korekciju na svome licu. Moje oči nekako oduvijek izgledaju umorno, a ja to stvarno nisam i upravo zato napravit ću podizanje gornjih kapaka. Tom je rečenicom Natali Rade, influencerica i sestra pjevačice Stela Rade, objasnila zašto se odlučila na estetski zahvat.

Sve ostalo išlo je u jednakom tonu. Video iz klinike, kadrovi prije i poslije, malo uzbuđenja...

- Dugo sam imala ovu želju i napokon sam skupila hrabrosti i napravila to, jedva čekam da se sve oporavi i da vidim rezultate - poručila je Natali.

Foto: Instagram

Zahvat je prošao u najboljem redu, a Natali je tijekom boravka u klinici bila dobro raspoložena i nasmijana.

'Bravo, jedva čekam vidjeti rezultate',' Kakva gospođa', 'Super, brzi oporavak ti želim', pisali su joj pratitelji.

Natali je mnogima poznatija pod imenom mamadramahr. Na TikToku je prati više od 138.000 ljudi, a na Instagramu gotovo 70.000. Sve to gradi sama, bez tima i bez uljepšavanja stvarnosti. Samohrana je majka djevojčice Jelene Eli, a ideja za ime Mamadrama, kako nam je ranije rekla, došla je gotovo usput. Tražila je nešto zvučno, pamtljivo i blisko ljudima. I pogodila.

- Ono što snimam to je stvarni život, ne volim izmišljati. Nekad pretjeram, ali ljudi se pale na takve stvari, vole dramatičnost. Slušam ih i znam što uspijeva - objasnila nam je ranije.

Foto: Instagram/

Balansiranje između svakodnevnog snimanja i majčinstva, kako je priznala, zna biti zahtjevno, ali organizacija je ključ. Javnost joj nije strana. Prije devet godina sudjelovala je u showu '3,2,1 Kuhaj', a gledatelji su je mogli pratiti i emisiji 'Tko to tamo pjeva?', u kojoj je prije dvije godine osvojila 5.000 eura.

Foto: Luka Dubroja