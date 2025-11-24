Obavijesti

POSLJEDICE PADA

VIDEO Severina pokazala modrice od pada na koncertu u Areni: 'Tek je sutra boljelo'

Piše Zrinka Medak Radić,
VIDEO Severina pokazala modrice od pada na koncertu u Areni: 'Tek je sutra boljelo'
Severina je pala na pozornici na početku svog velikog zagrebačkog koncerta 7. studenog, a odmah se ustala i nastavila pjevati. Sada je pokazala kako su joj koljena izgledala sutradan...

Kraljica hrvatske estrade Severina još je jednom dokazala zašto su njezini koncerti događaji o kojima se tjednima priča. Nakon spektakularnog nastupa u zagrebačkoj Areni, pjevačica je s obožavateljima podijelila djelić atmosfere putem Instagrama, uz kratku, ali moćnu poruku koja je odmah zagolicala maštu njezinih pratitelja.

U najnovijoj objavi, Severina je podijelila video koji savršeno sažima euforiju koncerta u prepunoj Areni Zagreb. Uz snimke koje prikazuju njezinu neiscrpnu energiju na pozornici i besprijekoran modni izričaj, pjevačica je u opisu jednostavno napisala: "Nastavit će se...". 

Ipak, ono što je možda najzanimljivije je što je Seve pokazala posljedice pada na pozornici tijekom prvog koncerta 7. studenog. Otkrila je modrice na koljenu te je rekla kako je i ruka boli. međutim, bol je osjetila tek sutradan ujutro.

StartFragment "Tek kad se sve ohladilo, ujutro sam osjetila bol. Ali, gle, ptice umiru pjevajući", rekla je pjevačica u videu.

Komentari ispod objave svjedoče o nepokolebljivoj podršci njezine "vojske" obožavatelja. Mnogi su hvalili njezin izgled i kondiciju, a jedan od duhovitijih komentara glasio je: "U naše Sevke noge ko u Slaviše Žungula". Drugi su se osvrnuli na trenutak u videu koji prikazuje pad na pozornici "Nije strašno, letjela malo", potvrđujući da joj publika ne zamjera ni najmanju grešku.

Podsjetimo, dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', pjevačica je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala.

