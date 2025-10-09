Brojni tuguju zbog odlaska Halida Bešlića, kojeg su voljeli ne samo zbog njegovih pjesama, već i zbog dobrih djela koje je činio. O tome koliko je rado pomagao drugima svjedoči i snimka koja kruži mrežama...
VIDEO Sreli Halida na pumpi pa ga zamolili da ispuni baki želju: 'Posljednji put je tada pjevala'
Regija se ovih dana oprašta od legendarnog pjevača Halida Bešlića koji je preminuo u 72. godini. Od njega su se oprosti brojni njegovi kolege, tisuće ljudi okupilo se u Sarajevu u srijedu kako bi mu odali počast, a mnogi su objavili i brojne poruke o Halidu na društvenim mrežama. A jedna je posebno taknula. Radi se o snimci koju je na Facebooku objavila Iris Hasanamidžić, a koja svjedoči o tome koliko srce je legendarni pjevač imao.
Ona je tog dana stala s teško bolesnom majkom i svojim sinom na benzinskoj postaji. Njezina majka bila je onkološki bolesnik i liječnici su je poslali kući da s obitelji provede svoje posljednje dane. Na pumpi su ugledali Halida te ga sramežljivo upitali može li barem mahnuti bolesnoj baki. On je došao i zapjevao joj najdražu pjesmu...
'Na povratku iz Sarajeva sreli smo Ljudinu s kojom je posljednji put pjevala', napisala je Iris uz snimku na Facebooku koja je do sada pregledana preko 27 tisuća puta, i podijeljena više od 400 puta. A u komentarima redale su se samo najljepše riječi: 'Čovjek je bio duša', 'Zato i je bio legenda. Pomagao je svima kojima je trebalo. Ovakvi se jednom rađaju', 'Legende ne umiru'...
Osim što će ga pamtiti po brojnim hitovima, Bešlića će javnost pamtiti i po tome što je bio veliki humanitarac. Nemoguće je nabrojati sve dobre stvari koje je Halid napravio kako bi pomogao drugima. Primjerice, tamo 2014. godine, nakon strašnih poplava u BiH, svoj motel u Sezimovcu dao je na korištenje sugrađanima koji su ostali bez svega. "Svi znamo da je Halid uvijek spreman pomoći ljudima kojim je to potrebno. To je potvrdio i na ovaj način.", kazao je njegov menadžer tom prilikom.
Humanitarnim radom bavio se desetljećima, a izdavača kuća Croatia Records ovih se dana oprostila od njega objavom u kojoj su, između ostalog, spomenuli i da je 'tijekom ratnih godina održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe, pomažući onima kojima je pomoć bila najpotrebnija'.
