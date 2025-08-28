VIDEO Stipe Štrkalj debitira s emotivnom baladom 'Sanjaj' koja donosi vjeru u bolje sutra

Stipe Štrkalj predstavlja svoj prvi singl 'Sanjaj', intimnu ljubavnu baladu u kojoj se isprepliću njegova autorska priča i izvođačka strast. Glazbu i stihove napisao je sam te upravo kroz jednostavne, dirljive slike prenosi emociju osobe koja se svakodnevno suočava s izazovima, ali ne prestaje vjerovati u bolje sutra.

POSLUŠAJTE PJESMU 'SANJAJ':

Svojim debitantskim izdanjem objavljenim za diskografsku kuću Dancing Bear, Stipe otvara novo glazbeno poglavlje. 'Sanjaj' je pjesma koja je nastala još 2022. godine, a svoje pravo izdanje dočekala je tek 2025., nakon što je dugo čekala u ladici. Demo je bez razmišljanja povjerio Ivanu Popeskiću, uvjeren da će pronaći pravi zvuk, što se pokazalo kao pun pogodak.

- Pjesmu doživljavam jako emotivno jer u njezinoj priči prepoznajem i sebe. Htio bih svima poručiti da bez obzira na prepreke i životne probleme, uvijek postoji nada za bolje sutra i snaga da se krene naprijed - kaže Stipe.

Videospot pjesme snimljen je na više lokacija od Zadra do Knina, uključujući slap Krčić, Burnum i Kameni ledenjak. Redatelj Toni Lekić odlučio je, unatoč početnoj ideji o specijalnim efektima, prirodnoj ljepoti lokacija dati glavni prostor.

Foto: PROMO

- Moja prvotna zamisao bila je dočarati san kroz specijalne efekte, no kad sam vidio snimljeni materijal, shvatio sam da priroda govori sama za sebe. Toliko je čarobna i snena da je bolje prikazati je onakvom kakva jest, stvarnu, a opet kao iz sna. Pjesma 'Sanjaj' jedan je od onih projekata koji vas vodi na granicu sna i jave, u snenu zbilju gdje se stvarnost i mašta stapaju u jedno - ovim riječima Lekić opisuje spot koji vizualno i emotivno prati samu srž pjesme.

Stipe Štrkalj rođen je 1985. godine u Vancouveru, a već u djetinjstvu glazba je zauzimala važno mjesto u njegovom životu. Prvu gitaru dobio je zahvaljujući ocu, dok su ujak i teta bili strastveni ljubitelji glazbe. Odrastao je na spoju rock’n’rolla i dalmatinske pjesme, a povratkom obitelji u domovinu 1997. osjetio je posebnu povezanost s klapskom tradicijom.

Već s 12 godina svirao je gitaru na obiteljskim proslavama, a s 18 godina priključio se lokalnim klapama. Bio je član klape Bibinje, a kasnije i klape Kožino s kojom je osvojio omiški festival i nastupao na međunarodnim pozornicama diljem Europe. Nakon uspjeha u klapskom svijetu, okrenuo se autorskoj glazbi i osnovao grupu DiLema, s kojom i danas djeluje.

Foto: PROMO

Šira publika imala ga je prilike upoznati u prvoj epizodi druge sezone showa The Voice. Uz glazbenu karijeru, Stipe vodi vlastitu firmu, a najveća podrška u svemu su mu njegova četiri sina i obitelj, koja mu je i nepresušan izvor inspiracije.

- Glazba je za mene više ono što se događa unutra nego izvana, i želim da je ljudi dožive onako kako je ja osjećam - zaključuje Stipe.

Singl 'Sanjaj' dostupan je na svim streaming servisima, od petka, 29. kolovoza.