Yoshka predstavlja novi singl 'Letim': 'Vedra i snažna pjesma, a u srži duboko domoljubna...'

Svestrana glazbenica osebujnoga glazbenog potpisa iz Zagreba, Yoshka, objavila je novi singl 'Letim' - pjesmu s kojom će 23. kolovoza nastupiti na festivalu Dalmatinska šansona u Šibeniku, u sklopu večeri novih skladbi.

POSLUŠAJTE PJESMU 'LETIM':

Autor teksta je Krešimir Butković, Yoshka je napisala glazbu, a za aranžman je zaslužan Marin Hraščanec. Prošle je godine kao debitantica na istom festivalu osvojila treće mjesto stručnog žirija s pjesmom 'Visoko more'.

Za pjesmu 'Letim' objavljen je i videospot koji je snimljen na prekrasnim lokacijama na otoku Krku i na crikveničkoj rivijeri. Redatelj i snimatelj spota je Krešimir Butković.

Foto: YouTube screenshot

- 'Letim' je pjesma ljeta, mora i duše — istovremeno vedra i snažna, a u svojoj srži duboko domoljubna. Inspiraciju sam pronašla u mnogim generacijama prije mene, koje su svojim životom, trudom i ljubavlju oblikovale današnji svijet. I oni su se suočavali s izazovima i prevladavali teškoće, baš kao i mi danas, ali iz njihova iskustva crpim snagu, mir i povjerenje u život. Upravo ta snaga i toplina utkane su u ovu pjesmu. 'Letim' je vedra glazbena priča o slobodi i onom uzvišenom osjećaju kad nadvladamo sve probleme, sve nam postane lako i 'poletimo' od sreće. Tekst donosi poetske slike, a melodija je pamtljiva i lako ulazi u uho. Veselim se što ću je premijerno izvesti pred publikom na cijenjenom festivalu Dalmatinska šansona u Šibeniku - poručuje Yoshka.

Yoshka Jurić – glazbenica i profesorica glazbene kulture iz Zagreba, vraća se na scenu s novom autorskom pjesmom. Rođena u Barceloni, s hrvatsko-bolivijskim korijenima, Yoshka već od djetinjstva spaja glazbu i ples.

Foto: YouTube screenshot

Glazbeno obrazovanje započela je u Beogradu, nastavila u Zagrebu, a kao mlada glazbenica vrlo rano počinje pisati vlastite kompozicije. Iskustvo je nadograđivala pedagoškim radom, vođenjem zborova, te skladanjem glazbe za dječje igrokaze i predstave.

Iako joj je engleski bio prirodan odabir za prve autorske pjesme, odnedavno se sve više okreće hrvatskom jeziku. Njezina pjesma 'Miruj, zemljo' na stihove Vesne Parun izvedena je na Chansonfestu 2023., dok je s pjesmom 'Visoko more' osvojila treću nagradu žirija na Dalmatinskoj šansoni 2024. godine.