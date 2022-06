VIDEO Svi strahuju za zdravlje Toma Hanksa: Ruke su mu se tresle, a kamere sve zabilježile

Holivudski glumac i producent Tom Hanks (65) pojavio se ranije ovog mjeseca u Sydneyju u Australiji, kada je tijekom svjetske premijere novog filma o Elvisu Presleyju s pozornice jedva sakrio da mu ruke jako drhte.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako do sada nije otkriveno ima li glumac problema sa zdravljem, sada je poznato kako boluje od tremora jer prilikom svog zadnjeg javnog nastupa nije uspio iskontrolirati treskavicu ruke.

Dok je držao govor na pozornici u Sydneyju, Hanksu su se ruke dosta tresle, a sve su zabilježile kamere. Omiljeni glumac uspio je zabrinuti brojne obožavatelje.

Ova bolest posebno se javlja tijekom razdoblja povećanog stresa, s čime se Hanks zasigurno susreo u posljednjim mjesecima turneje u kojoj promovira novi film.

- Nema boljeg mjesta na svijetu nego ovdje otvoriti svjetsku premijeru, ovdje na Zlatnoj obali - rekao je glumac držeći u desnoj ruci mikrofon, dok mu je lijeva bila u džepu.

Kada se ruka krenula tresti, a s njom i mikrofon, Hanks je brzo izvukao drugu iz džepa, no ni to nije uspjelo spasiti stvar. U jednom trenutku glumac je pokušao iskontrolirati treskavicu premještanjem mikrofona u drugu ruku, ali ni to mu nije uspjelo.

Najčitaniji članci