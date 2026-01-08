Obavijesti

VIDEO Ups! Pogledajte kako je Davor Meštrović došao na posao: Umalo imao i nezgodu!

Piše Zrinka Medak Radić,
VIDEO Ups! Pogledajte kako je Davor Meštrović došao na posao: Umalo imao i nezgodu!
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL (ilustracija)

Zaleđene staze na Prisavlju u rane jutarnje sate umalo su kobno završile za voditelja emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' Davora Meštrovića koji je sve snimao na putu prema HRT-u

Zimski uvjeti posljednjih dana stvaraju ozbiljne probleme stanovnicima Zagreba. Niske temperature, zaleđene površine i snijeg pretvorili su svakodnevne obaveze u pravu malu avanturu, a jutarnji odlazak na posao mnogima je postao rizičan pothvat. Među njima se našao i dugogodišnji voditelj emisije "Dobro jutro, Hrvatska", Davor Meštrović.

Na službenoj Facebook stranici "Dobro jutro, Hrvatska" objavljen je video u kojem Meštrović dokumentira svoj dolazak na posao, simbolično nazvan "Meštar snima i na ledu". U opisu stoji kako je zimska idila itekako varljiva, što je voditelj i osobno osjetio na putu prema zgradi HRT-a na Prisavlju.

Video je snimljen u ranim jutarnjim satima, oko 5 sati, kada su temperature bile duboko ispod ništice. Iako su staze bile očišćene, led je na pojedinim dijelovima ostao, što je uzrokovalo klizanje i nesiguran hod. Meštrović je kamerom zabilježio trenutke dok oprezno hoda, ali i jedan neugodan klizaj koji je mogao završiti padom.

Dobro jutro ili dobro čarapice? Šimleša i Meštrović završili u modnom dvoboju u emisiji

"E, kod nas lijepo posuto", komentirao je uz dozu humora dok se pokušavao održati na nogama. Srećom, za razliku od brojnih građana koji su posljednjih dana završili u bolnicama zbog ozljeda, voditelj je prošao bez posljedica.

Nakon što je uspješno povratio ravnotežu, nastavio je snimati, našalivši se na račun zaleđene staze i vlastite situacije, čime je dodatno razveselio gledatelje.

