VIDEO Ups! Pogledajte kako je Davor Meštrović došao na posao: Umalo imao i nezgodu!

Zimski uvjeti posljednjih dana stvaraju ozbiljne probleme stanovnicima Zagreba. Niske temperature, zaleđene površine i snijeg pretvorili su svakodnevne obaveze u pravu malu avanturu, a jutarnji odlazak na posao mnogima je postao rizičan pothvat. Među njima se našao i dugogodišnji voditelj emisije "Dobro jutro, Hrvatska", Davor Meštrović.

Na službenoj Facebook stranici "Dobro jutro, Hrvatska" objavljen je video u kojem Meštrović dokumentira svoj dolazak na posao, simbolično nazvan "Meštar snima i na ledu". U opisu stoji kako je zimska idila itekako varljiva, što je voditelj i osobno osjetio na putu prema zgradi HRT-a na Prisavlju.

Video je snimljen u ranim jutarnjim satima, oko 5 sati, kada su temperature bile duboko ispod ništice. Iako su staze bile očišćene, led je na pojedinim dijelovima ostao, što je uzrokovalo klizanje i nesiguran hod. Meštrović je kamerom zabilježio trenutke dok oprezno hoda, ali i jedan neugodan klizaj koji je mogao završiti padom.

"E, kod nas lijepo posuto", komentirao je uz dozu humora dok se pokušavao održati na nogama. Srećom, za razliku od brojnih građana koji su posljednjih dana završili u bolnicama zbog ozljeda, voditelj je prošao bez posljedica.

Nakon što je uspješno povratio ravnotežu, nastavio je snimati, našalivši se na račun zaleđene staze i vlastite situacije, čime je dodatno razveselio gledatelje.