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Pogledajte kako Zrinka Cvitešić, Goran Višnjić i Woody Harrelson pjevaju Oliverove pjesme...

Piše Maša Mai Čigir,
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Pogledajte kako Zrinka Cvitešić, Goran Višnjić i Woody Harrelson pjevaju Oliverove pjesme...
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Predstava "Ekvinocij" na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Nakon posljednje ovoljetne, izvedbe predstave 'Ekvinocij' Zrinka Cvitešić, Goran Višnjić i Woody Harrelson opustili su se u jednom vinskom baru u Dubrovniku te zapjevali hitove Olivera Dragojevića

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Peta ovoljetna izvedba predstave 'Ekvinocijo' na Dubrovačkim ljetnim igrama završila je ovacijama, višeminutnim pljeskom te višestrukim izlascima glumačke ekipe pred publiku. No, za glumačku ekipu večer se nastavilo prvo odlaskom na gradele u Posatu, a zatim na Prijekome u vinskome podrumu, prenosi Dubrovački dnevnik. U vinskome podrumu lokalni glazbeni počeli su pjevati pjesme legendarnog Olivera Dragojevića, a ubrzo im se pridružila i naša glumica Zrinka Cvitešić

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Poznata glumica zapjevala je 'Moj lipi anđele', a njezina izvedba ubrzo je potaknula i ostale okupljene da joj se pridruže, a među njima su bili i Goran Višnjić te holivudski glumac Woody Harrelson. No, nije sve stalo samo na jednoj Oliverovoj pjesmi, Zrinka je ubrzo počela pjevati i 'Velu Luku' pa je tako zajedničko pjevanje poznatih stihova legendarnog Olivera Dragojevića odjekivalo dubrovačkim vinskim podrumom do dugo u noć. 

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Ovo spontano pjevanje uslijedilo je nakon što je glumačka ekipa još jednom dobila potvrdu za izvrsnost predstave, pa se tako slavila uspješna predstava, ali i posljednja prilika da se ovog ljeta cijela ekipa okupi nakon izvedbe. Dolazak Woodyja Harrelsona u Dubrovnik već je privukao veliku pozornost javnosti, a slavni glumac nije skrivao oduševljenje gradom i atmosferom Dubrovačkih ljetnih igara. Harrelson je, inače, povezan s predstavom 'Ekvinocijo' i preko redatelja Krešimira Dolenčića, a njegovo pojavljivanje u društvu hrvatskih glumaca izazvalo je veliko zanimanje kako Dubrovčana tako i mnogobrojnih turista.

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