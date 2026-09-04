Viktorija Rađa objavila je fotku na kojoj pozira sa sinovima

Viktorija Rađa objavila je rijetku fotografiju sa sinovima Rokom i Nikom, a obiteljski prizor vrlo brzo je privukao pažnju njenih pratitelja. Fotografirali su se u Splitu, a na fotografiji se jasno vidi da su Niko (18) i Roko (23) znatno viši od Viktorije.

- Queen energy, mama heart - odnosno 'Energija kraljice, mamino srce' napisala je Viktorija u opisu ispod fotografije.

Pratitelji su u komentarima najviše pričali o tome koliko su Roko i Niko narasli, ali i o tome da je Roko nevjerojatno sličan Viktoriji.

- Koliki su to kršni sjajni momci. Centar svita je mater - napisala je jedna pratiteljica.

- Hoću se i ja slikati s njima da izgledam sitno - napisala je druga.

Foto: Instagram

- Stariji ista ti! Ma vidi Nike koji je lipi momak doša - primijetila je jedna pratiteljica.

Viktorija i Dino Rađa vjenčali su se 2001. godine, a nedavno su proslavili 25. godišnjicu braka. Roditelji su dvojice sinova, a Dino iz prvog braka ima i sina Duju. Roko je rođen 2003. godine, a Niko pet godina kasnije te je zanimljivo da su rođeni dan za danom. Niko je ove godine završio srednju školu, a Viktorija je tada na društvenim mrežama pokazala koliko je ponosna na njega. Dino i Viktorija inače ne objavljuje često zajedničke fotografije sa sinovima, pa tako ne čudi da njihove obiteljske objave redovito privuku pažnju pratitelja.