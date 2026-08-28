Vin Diesel zapjevao je hit Dolly Parton i oduševio pratitelje...

Dan nakon što je ikona country glazbe, Dolly Parton, preminula, glumac Vin Diesel na Instagramu je podijelio crno-bijeli portret pokojne glazbenice, a uz fotografiju je stavio i audio snimku sebe kako pjeva 'I Will Always Love You', pjesmu koju je Parton napisala i snimila 1973. godine. U jednom trenu, popularnog su glumca obuzele emocije dok je pjevao dio 'Dakle zbogom, molim te, nemoj plakati'.

Diesel je u opisu objave stavio samo emotikon ruku sklopljenih u molitvi, a pratitelji su u komentarima pisali kako su iznenađeni njegovim pjevačkim sposobnostima te kako nikada nisu mislili da će plakati uz njegovo pjevanje.

- Nisam danas imao 'Plakanje uz pjevanje Vina Diesela' na popisu, ali evo nas - napisao je jedan od pratitelja.

- Vin, nikad me ne prestaješ oduševljavati. Ti si čovjek mnogih talenata. Glumac, pisac, a sada i pjevač kakav se događa jednom u generaciji? Ostavi malo talenta za nas ostale, prijatelju! - napisao je drugi.

Vijest o smrti glazbenice objavio je njezin nećak Bryan Seaver, a njeni predstavnici su kasnije za PEOPLE potvrdili kako je preminula 'nakon kratke borbe s rakom', no vrsta raka nije otkrivena. Brojni prijatelji, pjevači, glumci i obožavatelji odali su počast glazbenoj ikoni na društvenim mrežama.

Iako je Parton izvorno napisala i snimila pjesmu 'I Will Always Love You', Whitney Houston snimila je obradu te pjesme za film 'Tjelohranitelj' iz 1992. godine. U intervjuu s Larryjem Kingom na CNN-u 2003. godine, Parton se prisjetila prvog puta kada je čula Houstoninu verziju.

- Jednog dana vozila sam se u autu i samo uključila radio, i čula sam je kako započinje a cappella, nešto poput 'Ako bih trebala ostati...Trebalo mi je nekoliko sekundi. Pomislila sam: 'Što je to? To mi je tako poznato.' A onda, kada je zapjevala 'I Will Always Love You', zamalo sam dobila srčani udar i umrla. Zamalo sam se srušila. Ipak, bio je to sjajan osjećaj. Kakav je sjajan album snimila na tome - prisjetila se Dolly Parton.