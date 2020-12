Na svojim slu\u017ebenim stranicama Brega je ve\u0107 najavio kako 26. prosinca ima zakazan koncert sa svojim\u00a0Orkestrom za svadbe i sahrane u Moskvi\u00a0u 'Music Media Dome' na doga\u0111aju pod nazivom 'Novogodi\u0161nji maskarad'.

<p>Aktualna kalendarska godina za glazbenu je industriju bila katastrofalna. Koncerata naravno nema, a s njima ni glavnine prihoda pa već mjesecima slušamo jadikovke estradnjaka.</p><p>Jedan od onih čije je financijsko zaleđe ipak preveliko da bi ga korona virus potresao je svakako <strong>Goran Bregović</strong> (70), no on ionako ima namjeru nastupati do kraja godine.</p><p>Na svojim službenim stranicama Brega je već najavio kako 26. prosinca ima zakazan koncert sa svojim Orkestrom za svadbe i sahrane u Moskvi u 'Music Media Dome' na događaju pod nazivom 'Novogodišnji maskarad'.</p><p>U komentarima glazbeniku pišu kako ga jedva čekaju vidjeti te da je vrijeme za muziku. Pozivaju ga i u razne druge dijelove svijeta, a Bregović u 2021. već ima najavljene koncerte u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj... No ostaje za vidjeti koji će se od njih zaista i uspjeti realizirati. </p><p> </p>