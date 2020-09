Vitasović poludio zbog maske: 'Dijete mi teško diše, slabo mu je. Netko će ovih dana naje***'

<p>Glazbenik <strong>Alen Vitasović </strong>(52) požalio se na društvenim mrežama na odluku kako učenici moraju nositi maske tijekom nastave kako bi se spriječilo širenje zaraze korona virusom. </p><p>- Je*** vam mater! Moja kći mora nositi sedam sati masku u školi. Slabo joj je, bez zraka. Netko će ovih dana na***ati jako - napisao je Alen na Facebooku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Estrada na aparatima</strong></p><p>Nije jedino Alen negodovao, već su se pridružili komentiranju i njegovi prijatelji na društvenim mrežama. Govorili su kako je djeci teško disati pod maskama po vrućini.</p><p>- Svi roditelji se trebaju pobuniti i ne pustiti djecu u školu s tim. Kad nitko ne bude došao u školi, prestat će za*****ati - piše u jednom komentaru.</p><p>Alen se u komentarima oglasio još jednom povodom ove teme.</p><p>- Neki otac će poludjeti. Možda i ja. Sve mi diraj, ali kćer i sina ne - napisao je pjevač.</p><p>U ponedjeljak, 7. rujna, počela je nova školska godina, potpuna drukčija od prethodnih. Učenici moraju nositi maske tijekom nastave i ne smiju sjediti jedno pored drugoga. Iako je većina učenika prvog dana školske godine došla na nastavu, njih čak 2111 je u samoizolaciji. </p><p>Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, do nedjelje je zabilježeno 72 djece u dobi do šest godina koja su pozitivna na Covid-19 te 210 pozitivnih u dobi od 7 do 18 godina. U samoizolaciji je i 149 prosvjetnih djelatnika, 38 prosvjetnih djelatnika je pozitivno. U sedam škola nastava je počela online, a jedna je odgodila početak za idući tjedan, piše <a href="https://www.24sata.hr/news/tek-je-pocela-skolska-godina-a-vec-210-daka-ima-korona-virus-714990" target="_blank">24sata</a>. </p>