Vitasović u teškoj situaciji: Rekli su mi neka odem skupljati boce

Zbog pandemije korona virusa glazbenik koji je već više od četiri desetljeća na sceni kaže kako nije zapjevao skoro deset mjeseci, a glazba je njegov život

<p>Ne mogu nikoga zvati niti se može mene zvati dok ne platim dva računa. Koliko novca? To je isključivo moja stvar, kaže nam <strong>Alen Vitasović </strong>(52).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vitasović bez prihoda</strong></p><p>Priznaje da su ga pogodili negativni komentari koje čita o sebi na društvenim mrežama. No trudi se ne razmišljati o tome.</p><p>- Bez ikakvih prihoda sam, a imam dvoje djece koje treba školovati. Govore mi da sadim krumpire, a na pozornici sam više od 45 godina. Brao sam krumpire i masline, pomagao sam ocu i susjedima cijeli svoj život, ali to nije moj posao. To nije ono što radim. Netko mi je rekao i da skupljam boce. To su neki hejteri koji ne razumiju tko sam i što radim - zaključio je Vitasović, koji se fokusirao na pisanje pjesama.</p><p>Istarski glazbenik izbacio je novi hit 'Zaprli su mi oštarije'. Spot su snimali u njegovim rodnim Orbanićima u Istri, gdje i živi u obiteljskoj kući. U spotu neregistriranim autom ulazi u zatvoreni kafić, zbog čega žali.</p><p>- To je autorska pjesma bazirana na snimci od prije nekoliko mjeseci kad su me u očajničkom stanju snimili kako kukam jer nam zatvaraju kafiće. Ja sam se tad samo zafrkavao. Nažalost, pjesma je taman pogođena za ovo vrijeme kad su zatvorili kafiće, iako meni ne pada teško to, nego što su zatvorena ljudska srca, što su se ljudi otuđili. Nisam bio na pozornici od ožujka, gotovo deset mjeseci, a to mi je život - rekao nam je Vitasović.</p><p>Istaknuo je kako ne podcjenjuje pandemiju korona virusa, ali epidemiološke mjere, smatra, donose nesposobni.</p>