Glumica Vitomira Lončar (62) oglasila se u komentarima ispod kćerine objave o njenoj dijagnozi. Buga Marija Šimić (28) u srijedu je na svom Facebooku otkrila da joj je dijagnosticiran ADHD.

- E, da velim da nisam iznenađena, lagala bih. Kad si bila mala i kad bi me netko pitao kakva je Buks, ja bih rekla, odlična je, samo je malo usporena! Ko da joj se nikamo ne žuri. I kad si krenula u školu zvali su nas na razgovor, jer da - ne znaš trčati, sve polako. Jedan od razloga zbog kojeg si s Hanom tako dobro kliknula još dok ste bile todlerice jest taj što ste obje bile - polako. I sad odjednom - ADHD. Pa kak? OK, moram se baciti u dublju analizu ADHD-a, jer, iskreno, ne znam previše o tome - napisala je Vitomira u komentaru ispod kćerine objave.

Glumica je odlučila bolje se upoznati s dijagnozom svoje kćeri, ali se prisjetila i trenutaka kada joj nije bilo jasno zašto joj kćer neke stvari ne shvaća dovoljno brzo.

- Vrijeme je da naučim i pokušam razumjeti kako mi tako nešto nikada nije palo na pamet. A rečenice: ajde, Bugo, fokus, Bugo, ajde, Bugo, fokus, Bugo, koje sam kao pokvarena gramofonska ploča ponavljala cijelo vrijeme našega zajedničkoga života, nisu mi govorile da je možda u pitanje i nešto više od toga da si - slična tati, hahahah - dodala je glumica.

- Ako je ADHD genetski, a kažu da jest, onda pak nemam nikakve sumnje s koje je strane gen dolutao, s Lončar ili Šimić dijela, hahahha. Kaj misliš, da se i ja odem testirati? Tvog dedu, Lončara više nemremo testirati, a sva je prilika da nam tu valja tražiti početke. Samo naprijed, Buks, samo naprijed, svojim putem - poručila je kćeri Bugi.

Buga se u komentarima osvrnula na sve što je njena mama napisala i poručila joj da nigdje nije pogriješila već da ju je odgajala najbolje što je mogla, a neke stvari se nisu uspjele odmah utvrditi.

- Hiperaktivnost je samo jedan od simptoma, ali ne i nužan za ADHD. A i o njemu se, a pogotovo za cure, uopće skoro nije pričalo, osim ako fakat nisi bio loptica skočica. A čini se da je i on zapravo - spektar. Tako da - you did your best - odgovorila je Buga.