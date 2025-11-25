Vjekoslav Krsnik napustio je show 'Masterchef': Ovo je bilo intenzivno iskustvo, hvala vam

Iz najpoznatije TV kuhinje odlazi Vjekoslav Krsnik, nakon stres testa u kojem su kandidati morali pripremiti jelo inspirirano koktelom te uvjeriti goste, autore koktela Dominika Bečvardija i Antonija Jakovca, kao i žiri, da su razumjeli aromatsku priču koju su dobili u čaši. Vjekoslavovo jelo, premda ambiciozno, nije zadovoljilo kriterije žirija, što je na kraju presudilo njegovu daljnjem sudjelovanju u showu.

Tijekom kuhanja, Vjekoslav je otvoreno govorio o emocijama koje su ga vodile. Piće koje su za njega pripremili gosti oživjelo je uspomene na dom i more.

- Htio sam se osjećati kao da sam na moru, kao da sam doma, a škamp koji je moja najdraža namirnica došao je kao naručen da pokušam prenijeti osjećaj mora i doma - objasnio je.

Na tanjur je donio poeliranog škampa, tartar od dinje, krastavca i cvjetače te kremu od karamelizirane cvjetače s gelom od marakuje. No žiri je istaknuo niz problema.

- Vjeko, tvoj tanjur je imao nekoliko tehničkih minusa... vizualno tanjur nije bio zadovoljavajući - objasnio je Dominik.

Chef Stjepan nadovezao se napomenom da je jelo bilo dobro osmišljeno, ali marakuje je trebalo biti više, a krastavac oguljen.

I drugi kandidati donijeli su snažne, vrlo osobne interpretacije svojih koktela. Antonija je predstavila kompleksno jelo u kojem je svaki element imao jasnu funkciju.

- Sve što si rekla stoji, jako mi se sviđa sama prezentacija i vizualni dio i promišljenost svih sastojaka - rekao joj je Antonio, dok je Goran njezin tanjur opisao riječima:

- Ovo je po meni spektakl.

Renata je pripremila jelo koje ju je vratilo na pravo romantično iskustvo iz prošlosti, a Dominik je njezinu izvedbu pohvalio riječima: 'Lijep je balans okusa'.

Mark je ponudio minimalistički koncept lubenice aromatizirane sojom, s avokadom i pršutom od tune, što je Stjepan opisao kao 'neobično zanimljivu kombinaciju', uz napomenu da je sezama bilo previše. Damjan je predstavio jelo koje nije u potpunosti ostvarilo njegovu viziju zbog nedostatne espume.

- Htio sam da izgleda kao pod oblakom... no nije bilo dovoljno kreme - napomenuo je.

Nakon konačne odluke žirija, uslijedio je emotivan rastanak od Vjekoslava.

- Iz MasterChefa ću pamtiti, osim toga kako se rade gelovi i kreme, puno toga. Ovo je bilo intenzivno iskustvo... Hvala vam - rekao je Vjekoslav žiriju, dodajući kako sada vjeruje da je 'puno, puno bolji kuhar nego što je bio kad je došao'.