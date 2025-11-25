Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVAN RASTANAK

Vjekoslav Krsnik napustio je show 'Masterchef': Ovo je bilo intenzivno iskustvo, hvala vam

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Vjekoslav Krsnik napustio je show 'Masterchef': Ovo je bilo intenzivno iskustvo, hvala vam
4
Foto: Nova TV

Iz MasterChefa ću pamtiti, osim toga kako se rade gelovi i kreme, puno toga, rekao je i dodao kako sada vjeruje da je 'puno, puno bolji kuhar nego što je bio kad je došao'

Iz najpoznatije TV kuhinje odlazi Vjekoslav Krsnik, nakon stres testa u kojem su kandidati morali pripremiti jelo inspirirano koktelom te uvjeriti goste, autore koktela Dominika Bečvardija i Antonija Jakovca, kao i žiri, da su razumjeli aromatsku priču koju su dobili u čaši. Vjekoslavovo jelo, premda ambiciozno, nije zadovoljilo kriterije žirija, što je na kraju presudilo njegovu daljnjem sudjelovanju u showu. 

Tijekom kuhanja, Vjekoslav je otvoreno govorio o emocijama koje su ga vodile. Piće koje su za njega pripremili gosti oživjelo je uspomene na dom i more.

Foto: Nova TV

- Htio sam se osjećati kao da sam na moru, kao da sam doma, a škamp koji je moja najdraža namirnica došao je kao naručen da pokušam prenijeti osjećaj mora i doma - objasnio je.

Na tanjur je donio poeliranog škampa, tartar od dinje, krastavca i cvjetače te kremu od karamelizirane cvjetače s gelom od marakuje. No žiri je istaknuo niz problema.

BRILJIRALA JANJETINOM Kuhanje u 'Masterchefu' bilo je inspirirano koktelima: Antonija je pripremila kompleksno jelo
Kuhanje u 'Masterchefu' bilo je inspirirano koktelima: Antonija je pripremila kompleksno jelo

- Vjeko, tvoj tanjur je imao nekoliko tehničkih minusa... vizualno tanjur nije bio zadovoljavajući - objasnio je Dominik.

Foto: Nova TV

Chef Stjepan nadovezao se napomenom da je jelo bilo dobro osmišljeno, ali marakuje je trebalo biti više, a krastavac oguljen. 

I drugi kandidati donijeli su snažne, vrlo osobne interpretacije svojih koktela. Antonija je predstavila kompleksno jelo u kojem je svaki element imao jasnu funkciju.

BORBA ZA OSTANAK Sukobi i tenzije u MasterChefu: Svi se okreću jedni protiv drugih
Sukobi i tenzije u MasterChefu: Svi se okreću jedni protiv drugih

- Sve što si rekla stoji, jako mi se sviđa sama prezentacija i vizualni dio i promišljenost svih sastojaka - rekao joj je Antonio, dok je Goran njezin tanjur opisao riječima:

Foto: Nova TV

- Ovo je po meni spektakl.

Renata je pripremila jelo koje ju je vratilo na pravo romantično iskustvo iz prošlosti, a Dominik je njezinu izvedbu pohvalio riječima: 'Lijep je balans okusa'.

Mark je ponudio minimalistički koncept lubenice aromatizirane sojom, s avokadom i pršutom od tune, što je Stjepan opisao kao 'neobično zanimljivu kombinaciju', uz napomenu da je sezama bilo previše. Damjan je predstavio jelo koje nije u potpunosti ostvarilo njegovu viziju zbog nedostatne espume.

- Htio sam da izgleda kao pod oblakom... no nije bilo dovoljno kreme - napomenuo je. 

Foto: Nova TV

Nakon konačne odluke žirija, uslijedio je emotivan rastanak od Vjekoslava.

- Iz MasterChefa ću pamtiti, osim toga kako se rade gelovi i kreme, puno toga. Ovo je bilo intenzivno iskustvo... Hvala vam - rekao je Vjekoslav žiriju, dodajući kako sada vjeruje da je 'puno, puno bolji kuhar nego što je bio kad je došao'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi
AJME

FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Vatrena navijačica, a od nedavno i DJ-ica, Ivana Knoll prije nekoliko je dana objavila svoj prvi singl 'City lights'. Za pjesmu je snimila i atraktivan spot u kojem je pokala sve svoje atribute, gotovo bez imalo odjeće da ih prekrije...
Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'
NAKON RAZVODA

Bivši suprug Maje Šuput novom fotkom oduševio pratitelje: 'On se pomladio otkad je bez nje...'

Nenad Tatarinov novom objavom na Instagramu pokrenuo je lavinu komentara, a osim čestitaka na prestižnoj nagradi, dobio je i komplimente za svoj izgled
Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'
'VJEROVALI ILI NE'

Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'

Hrvatska kandidatkinja sudjelovala je na prestižnom izboru ljepote te osvojila srca brojnih radoznalih obožavatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025