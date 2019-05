Vlaji na Himalaji: 'Sad nas naš Ivo Gregurević gleda s vrha...'

Nakon dva tjedna putovanja 'Vlaji' su ponovo osvojili Himalaju. Stipe Božić, te Zagvožđani Vedran Mlikota i Tonći Čagalj Zinza, a nekoliko sati nakon njih i Stipina kćer Iva Božić, domogli su se željenog cilja.

Osvojili su u nedjelju Imja Tse, 6189 metara visok himalajski vrh, doduše ne isti dan kako je bilo planirano da proslave prvi Božićev uspon na Mount Everest (8848 m) prije 40 godina, no, to niti malo ne umanjuje njihov podvig.

Foto: Vedran Mlikota

Podsjetimo se, Božićev prvi uspon na Everest s ekspedicijom bivše države zbio se 15. svibnja 1979. godine preko do tada, a i kasnije, neosvojivog, Zapadnog grebena, dok je drugi uspon bio 1989. godine s Vikijom Grošeljom, Dimitrom Ilijevskim, Šerpâma Sonamom i Agivom, preko donekle lakšeg Jugoistočnog grebena. Na oba putovanja stradali su članovi ekspedicija - vodič Ang Phua iz naroda Šerpâ poskliznuo se i poginuo pri silasku s Mount Everesta 1979. godine, a u drugom silasku alpinist Dimitar Ilijevski iz Makedonije.

Foto: Vedran Mlikota

Srećom Vrh Imja Tse bio je lakši za osvojiti, prošlo je bez žrtava koje su pratile i druga Božićeva osvajanja različitih himalajskih vrhova – a bilo ih je 30-ak, no, ne i bezopasan. Božićevu ekipu pratilo je uglavnom lijepo vrijeme, temperature se nisu previše spuštale ispod nule, a nisu imali niti problema s lavinama snijega.

Grijali su se i ložeći vatru izmetom jaka, planinskog goveda što živi na Tibetu na nadmorskim visinama od preko 4000 m. U posljednjoj etapi uspona svladali su zahtjevni ledenjak, te se domogli vrha Imja Tse koji se nalazi na najvišem planinskom masivu Himalaja gdje su razvili zastavu HPD-a Asveti Jure iz Zagvozda.

Foto: Vedran Mlikota

- Počeli smo se penjati na vrh u 1 u noći. U zonu leda smo došli oko 5 ujutro a na vrhu smo bili oko 8:30 sati. Vrlo, vrlo naporno je bilo, ali uspjeli smo. Zakopali smo i majicu s likom Ive Gregurevića na vrh, ali te snimke ostavljamo ekskluzivno za film Branka Schmidta o našem velikom prijatelju. Čovjek bez čije pomoći ne bismo uspjeli osvojiti ovaj vrh zove se Sonam Sherpa. Bazni je logor, dakle, odakle smo krenuli na vrh bio na visini od 5200 metara, a valjalo je prijeći Imja ledenjak. Led je počinjao na visini od oko 5600 m. Na vrhu smo proveli otprilike sat vremena, jer smo bili potpuno sami. Nije bilo nikoga. Vrh je površine svega 3 do 4 kvadratna metra. Ostali bi još jer je bio predivan dan, ali smo morali natrag da snijeg i led ne bi previše omekšali. Tada se teže spuštati i veća je opasnost od pukotina u ledenjaku. Sada se vraćamo do Lukle. Treba nam 4 dana. I ostajemo u Kathmanduu 3 dana, a potom se vraćamo u Zagreb - javio nam je glumac i alpinist amater Vedran Mlikota.

Foto: Vedran Mlikota

Stipe Božić i ekipa, kako je planirano sletjet će u Hrvatsku 27. svibnja. Osvajanje su proslavili u seli Pangbocheu na oko 4000 m, u podnožju planine Ama Dablam, na rekuperaciji od visine. Proslavilo se uz čajeve, malo viskija i domaću Čagljevu rakiju iz Zagvozda.

- Jako smo zadovoljni, umorni i vrlo pohvaljeni od Stipe Božića za ovaj podvig! - dodao je Mlikota kojem je ovo treći uspon na neki od vrhova Himalaja s Božićem. Prvi put bilo je to 2013. godine kad su se uspeli na Manaslu, a 2017. godine u ekspediciji 'Vlaji na Himalaji' za koje su osvojili 6.476 metara visok vrh Mera Peak.

Foto: Vedran Mlikota

- Bilo je užitak biti tu sa Stipom na njegovog velikoj godišnjici. I naravno sa cijelom ekipom! A veliki izazov je bio i Imja Tse, vrh, za kojeg je Stipe rekao da ga planinar-alpinist, kao ja, mora osjetiti, jer je to prava Himalaja. Tih sat vremena na vrhu Imja Tsea, kad smo Miloš, Zinzo, Sherpa Sonam i ja bili sami, a oko nas kristalno čist dan sa svim tim silnim i nepreglednim bijelim planinskim vrhovima od 6 do 8 tisuća metara uokolo, i samo jedna crvena točkica u sredini, na vrhu...crvena majica s likom mog prijatelja Ive Gregurevića, koju sam zakopao na vrh....to ostaje za cijeli život. To se ne zaboravlja! - poručio je Mlikota.

Foto: Vedran Mlikota

