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'Vlak u snijegu' postaje mjuzikl! Glumci, filharmoničari i djeca oživjet će klasik Mate Lovraka

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
'Vlak u snijegu' postaje mjuzikl! Glumci, filharmoničari i djeca oživjet će klasik Mate Lovraka
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Foto: SLAVKO MIDZOR
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Premijera će biti u petak, 16. listopada, u KD 'Vatroslav Lisinski'. U tijeku su posljednje probe za novu glazbeno-scensku produkciju Zagrebačke filharmonije te Škole pjevanja Husar & Tomčić

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'Vlak u snijegu' moj je najdraži roman, ali i film iz djetinjstva. Mi koji umjetnost posvećujemo djeci imamo veliku odgovornost prenositi vrijednosti zajedništva i solidarnosti, koje su glavne poruke ove knjige. Ne znam što bi Mato Lovrak rekao na to da je 'Vlak u snijegu' postao mjuzikl, ali vjerujemo da i kroz nove forme možemo učiti o vrijednostima starih vremena.

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Riječi su to Petre Radin, redateljice i scenaristice mjuzikla 'Vlak u snijegu', čija će premijera biti u petak, 16. listopada, u KD 'Vatroslav Lisinski'. U tijeku su posljednje probe za novu glazbeno-scensku produkciju Zagrebačke filharmonije te Škole pjevanja Husar & Tomčić.

Foto: SLAVKO MIDZOR

U novoj produkciji uloge tumače Fabijan Pavao Medvešek kao učitelj i Jan Kerekeš kao kondukter Eduard - legendarni Saperlot. Uz njih će nastupiti tridesetak djece i polaznika Škole pjevanja Husar & Tomčić te pedesetak glazbenika Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem dirigenta Dinka Appelta.

- S Ivanom Husar sanjarim o ovom projektu godinama. Gradile smo ga pomalo, kroz dramske i glazbene radionice, dok nije dobio oblik mjuzikla. Čast mi je stvarati sa Zagrebačkom filharmonijom već godinama kroz ciklus MINIMINI pozivajući djecu u svijet vrhunske glazbe hrvatskih skladatelja: Dore Pejačević, Hrvoja Hegedušića, Marina Rabadana, Dubravka Palanovića, Viktora Čižića i, napokon, Arsena Dedića, uz kojeg su 50 minuta nove glazbe napisali Ivana Husar Mlinac i Filip Gjud - dodala je Petra Radin.

Foto: SLAVKO MIDZOR

Srce predstave ostaje glazba Arsena Dedića. Uz svima poznate pjesme 'Himna zadrugara' i 'Dobro jutro preko polja', publika će čuti kanon 'Kokotiček', narodne napjeve i gotovo 50 minuta nove glazbe koju, oslanjajući se na Dedićev prepoznatljivi glazbeni potpis, donose Ivana Husar Mlinac i Filip Gjud.

- 'Vlak u snijegu', nakon mnogo godina želje, napokon je dobio priliku zaživjeti na pozornici, u ruhu koje smo Petra, Filip i ja pomno osmišljavali za ovaj bezvremenski klasik. Za mene je to i dio obiteljske priče. Mato Lovrak nekoć je bio učitelj mojoj baki, kod koje sam kao dijete provodila mnoga ljeta. Tako sam dobro upoznala livade, običaje, igre i ljepote toga kraja, koji je nadahnuo priču čiji su likovi i snažna poruka o zajedništvu odgajali mnoge generacije - rekla je Ivana Husar.

Sve tri sljedeće izvedbe rasprodane su, a čak 5000 ulaznica planulo je u samo desetak dana... 

Foto: SLAVKO MIDZOR

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