Vlatka Pokos vrijedno zasukala rukave i zaposlila se u splitskom hotelu: Ne želim to komentirati

Sunce, ljeto, Splitska riva, more, sezona. Dok neki u ljetnim mjesecima odmaraju na godišnjem odmoru, oni pak drugi koriste sezonu kako bi zaradili za koru kruha. Tako je i Vlatka Pokos (53) odlučila zasukati rukave i početi raditi na poziciji concierge-usluge u luksuznom hotelu na Zapadnoj obali, 'Hotel Ambasador'. Vlatku smo ugledali dok smo pili kavu na terasi s pogledom na more, a na sebi je imala radnu hotelsku odjeću. Malo nakon nazvali smo Vlatku da je pitamo kako je na poslu, ali svoje novo radno mjesto nije željela komentirati.

- Ne želim to komentirati, ne zanimaju me hrvatski mediji – poručila nam je Vlatka.

Foto: Instagram/kerolaychaves



Kako doznaje Slobodna Dalmacija, angažirali su ju jer ima sve potrebne kvalitete potrebne za posao savjetovanja klijenata vezano uz njihove želje tijekom boravka u Splitu I u 'Ambasadoru'.

- Elokventna je i 'oboružana' aktivnim znanjem nekoliko svjetskih jezika, krasi je komunikativnost i ima visok stupanj motivacije, a ni ugodna vanjština svakako nije na odmet. Pokosino radno mjesto u smislu mikrolokacije jest aula hotela gdje ima svoj prostor koji ipak nije office, nego ležernija varijanta, 'mala uvala' u kojoj osluškuje prohtjeve gostiju. Najčešće je riječ o organizaciji evenata, nekih intimnijih proslava i sličnih pothvata tijekom boravka - ispričali su iz hotela za Slobodnu Dalmaciju.



Doznali su i da a Pokos ne stanuje u hotelu, nego kod prijateljice u Splitu, te da su zasad zadovoljni njezinim radom

Svega nekoliko sati nakon prvog poziva o radnom mjestu, dolazni poziv od Vlatke Pokos koja nam kao ideju za priču predlaže 'ustaški brod u Splitu'.

Podsjetimo, Vlatka je s pratiteljima je na društvenim mrežama podijelila fotografiju koja ju je 'razljutila'. Naime, na jednom turističkom brodu, Vlatka je, kako je napisala, uočila slovo 'U'.

Foto: Instagram



- Na splitskoj rivi nalaze se brojni štandovi, koji nude razne izlete brodom, a među njima i 'Udruga malih brodara Splita'. Šokantno je vidjeti da se upravo na njihovom brodu nalazi zločinačko, ustaško slovo 'U', pod čijom simbolikom su u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj ubijene desetine tisuća ljudi - započela je Vlatka u objavi, a zatim napisala da je to marketinški potez koji slavu crnu boju.

Licemjerno pozivaju ljude imenom '4U' ('For You', što u prijevodu znači 'Za tebe'), što bi trebalo značiti 'Za tebe/vas', ali nije jasno uključuje li to 'crnce', Židove, Rome i sve one koji nisu čistokrvni Arijevci, poput onih koji su osmislili ovaj 'divan' marketinški potez?! Koji slavi upravo CRNU boju zločinaca na svom brodu - dodala je.

Foto: Vlatka Pokos/instagram



Kasnije se i na svom Instagram profilu pohvalila kako je taj isti brod prijavila policiji objavivši fotku ispred policijske postaje.