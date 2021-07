Bivša natjecateljica srpskog reality showa 'Zadruga', Ivana Šopić (29) voditeljica na televiziji RED, boravila je u jednom hotelu u Budvi odakle je otišla neplativši dug od 600 kuna, kako prenosi Blic.

POGLEDAJTE VIDEO:



Šopić je bila smještena u hotelu koji se nalazi u Starom gradu, a isti je navodno napustila u četvrtak ujutro, 8. srpnja. Iako su je zaposlenici hotela obavijestili da ima dodatne troškove u iznosu of 600 kuna, Ivana im je na to rekla da će platiti, samo da ode do auta.

- Smještaj je platio muškarac koji je otišao noć prije. Ona je hotel napustila 8.srpnja, ali neplativši dug. Riječ je o dodatnim troškovima, kao što je mini-bar u sobi. Zaposlenici su joj rekli koliko duga je ostalo, na što je ona rekla da će platiti, samo da ode do auta. Nije se vratila. Pokušavali su je dobiti na telefon, ali nije im se javila - rekao je izvor.

Voditeljica je demantirala tu vijest.

- Je l' vi mene zezate? Ma kakvi, Bože me sačuvaj! Budalaština, nema veze s vezom! Budalaština, baš me blam i da demantiram ovo! - izjavila je Ivana.



- Naravno da nije tako! Nemam pojma kako ste vi to saznali! Inače svoje račune plaćam, apsolutno. Budalaština najveća na svijetu, prvi put čujem za to - dodala je Ivana.