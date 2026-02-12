Voditeljica uživo proglasila Dicka Van Dykea (100) mrtvim

Kakav gaf! Radijska voditeljica Ashley Roberts (44) u četvrtak je usred emisije uživo 'pokopala' glumačku legendu Dicka Van Dykea, koji je nedavno proslavio stoti rođendan. Do neugodne zabune došlo je dok je kolegama Amandi Holden i Jamieju Theakstonu na radiju Heart FM prenosila vijesti iz svijeta zabave.

Najavljujući, kako je rekla, 'tužnu vijest', bivša članica grupe Pussycat Dolls je 'ispalila': 'Dick Van Dyke iz Dawson's Creeka je preminuo'. Njezina je izjava šokirala suvoditelja Jamieja Theakstona, koji ju je odmah prekinuo kako bi ispravio ovaj nevjerojatan gaf.

​- Nije Dick Van Dyke. Ma dajte, ako već čitate osmrtnicu, ne možete samo tako reći Dick Van Dyke - oštro ju je upozorio.

Foto: ABC

U program se odmah ubacila i Amanda Holden, koja je kratko i jasno dobacila: 'On je živ', na što se Roberts neugodno nasmijala zbog svoje pogreške.

​- Da, živ je, ima 100 godina! O moj Bože, pričali smo o ovome, tako mi je žao - pokušala se ispraviti, vidno posramljena. Theakston je zatim još jednom potvrdio slušateljima da je glumačka ikona i zvijezda filma 'Mary Poppins' i dalje među živima.

​- Nevjerojatno, ali on je itekako živ - zaključio je, nakon čega se Ashley Roberts još jednom ispričala zbog gafa.

Foto: Instagram

A pozadina cijele priče? Ashley je pomiješala dva glumca sličnog prezimena. Trebala je izvijestiti o smrti glumca Jamesa Van Der Beeka, najpoznatijeg po ulozi Dawsona Leeryja u popularnoj seriji 'Dawson's Creek'. Van Der Beek je, nažalost, preminuo dan ranije, u srijedu, u 49. godini nakon dvogodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom.

Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest na Instagramu.

- Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Postoji mnogo toga što želimo podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok žalujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem - stoji u njihovoj objavi.

Foto: Instagram/orijent