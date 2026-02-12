Obavijesti

Show

Komentari 1
DOŠLO JE DO ZABUNE...

Voditeljica uživo proglasila Dicka Van Dykea (100) mrtvim

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Voditeljica uživo proglasila Dicka Van Dykea (100) mrtvim
4
Foto: ABC

Ashley Roberts u četvrtak je tijekom emisije uživo objavila da je glumačka legenda preminula. Pomiješala je dva glumca sličnog prezimena

Admiral

Kakav gaf! Radijska voditeljica Ashley Roberts (44) u četvrtak je usred emisije uživo 'pokopala' glumačku legendu Dicka Van Dykea, koji je nedavno proslavio stoti rođendan. Do neugodne zabune došlo je dok je kolegama Amandi Holden i Jamieju Theakstonu na radiju Heart FM prenosila vijesti iz svijeta zabave.

ŽIVA LEGENDA Glumac Dick Van Dyke slavi 100. rođendan: Dvaput se ženio, a otkrio je i tajnu dugovječnosti
Glumac Dick Van Dyke slavi 100. rođendan: Dvaput se ženio, a otkrio je i tajnu dugovječnosti

Najavljujući, kako je rekla, 'tužnu vijest', bivša članica grupe Pussycat Dolls je 'ispalila': 'Dick Van Dyke iz Dawson's Creeka je preminuo'. Njezina je izjava šokirala suvoditelja Jamieja Theakstona, koji ju je odmah prekinuo kako bi ispravio ovaj nevjerojatan gaf.

​- Nije Dick Van Dyke. Ma dajte, ako već čitate osmrtnicu, ne možete samo tako reći Dick Van Dyke - oštro ju je upozorio. 

Dick van Dyke, 99, teams up with Coldplay's Chris Martin for music video
Foto: ABC

U program se odmah ubacila i Amanda Holden, koja je kratko i jasno dobacila: 'On je živ', na što se Roberts neugodno nasmijala zbog svoje pogreške.

​- Da, živ je, ima 100 godina! O moj Bože, pričali smo o ovome, tako mi je žao - pokušala se ispraviti, vidno posramljena. Theakston je zatim još jednom potvrdio slušateljima da je glumačka ikona i zvijezda filma 'Mary Poppins' i dalje među živima.

​- Nevjerojatno, ali on je itekako živ - zaključio je, nakon čega se Ashley Roberts još jednom ispričala zbog gafa.

Foto: Instagram

A pozadina cijele priče? Ashley je pomiješala dva glumca sličnog prezimena. Trebala je izvijestiti o smrti glumca Jamesa Van Der Beeka, najpoznatijeg po ulozi Dawsona Leeryja u popularnoj seriji 'Dawson's Creek'. Van Der Beek je, nažalost, preminuo dan ranije, u srijedu, u 49. godini nakon dvogodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom.

Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest na Instagramu.

- Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Postoji mnogo toga što želimo podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok žalujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem - stoji u njihovoj objavi.

Foto: Instagram/orijent

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'
IMAO JE 48 GODINA

Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'

Glumac je umro u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva
FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije
UMRO U 49. GODINI

FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 12. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026