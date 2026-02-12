Ashley Roberts u četvrtak je tijekom emisije uživo objavila da je glumačka legenda preminula. Pomiješala je dva glumca sličnog prezimena
Voditeljica uživo proglasila Dicka Van Dykea (100) mrtvim
Kakav gaf! Radijska voditeljica Ashley Roberts (44) u četvrtak je usred emisije uživo 'pokopala' glumačku legendu Dicka Van Dykea, koji je nedavno proslavio stoti rođendan. Do neugodne zabune došlo je dok je kolegama Amandi Holden i Jamieju Theakstonu na radiju Heart FM prenosila vijesti iz svijeta zabave.
Najavljujući, kako je rekla, 'tužnu vijest', bivša članica grupe Pussycat Dolls je 'ispalila': 'Dick Van Dyke iz Dawson's Creeka je preminuo'. Njezina je izjava šokirala suvoditelja Jamieja Theakstona, koji ju je odmah prekinuo kako bi ispravio ovaj nevjerojatan gaf.
- Nije Dick Van Dyke. Ma dajte, ako već čitate osmrtnicu, ne možete samo tako reći Dick Van Dyke - oštro ju je upozorio.
U program se odmah ubacila i Amanda Holden, koja je kratko i jasno dobacila: 'On je živ', na što se Roberts neugodno nasmijala zbog svoje pogreške.
- Da, živ je, ima 100 godina! O moj Bože, pričali smo o ovome, tako mi je žao - pokušala se ispraviti, vidno posramljena. Theakston je zatim još jednom potvrdio slušateljima da je glumačka ikona i zvijezda filma 'Mary Poppins' i dalje među živima.
- Nevjerojatno, ali on je itekako živ - zaključio je, nakon čega se Ashley Roberts još jednom ispričala zbog gafa.
A pozadina cijele priče? Ashley je pomiješala dva glumca sličnog prezimena. Trebala je izvijestiti o smrti glumca Jamesa Van Der Beeka, najpoznatijeg po ulozi Dawsona Leeryja u popularnoj seriji 'Dawson's Creek'. Van Der Beek je, nažalost, preminuo dan ranije, u srijedu, u 49. godini nakon dvogodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom.
Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest na Instagramu.
- Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Postoji mnogo toga što želimo podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok žalujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem - stoji u njihovoj objavi.
