Voditeljici je bus skoro otkinuo ruku: Deu čeka nova operacija

Čeka je još jedna operacija ruke da bi to sve bilo povezano, kao i dodatne fizikalne terapije, ali ovo je prvi znak ne samo da joj je sačuvana ruka, već i to da će najvjerojatnije moći koristiti, otkrio je izvor blizak Dei Đurđević (27).

Kako donose srpski mediji, voditeljica jutarnjeg programa i dalje se nalazi na intenzivnoj njezi, a čeka je još jedna operacije ruke.

Voditeljica TV Pinka početkom veljače doživjela je tešku prometnu nesreću kod bolnice 'Dr. Dragiša Mišović' u Beogradu. Lakše se sudarila s drugim automobilom, a kad je izašla iz vozila kako bi se dogovorila s drugim vozačem, na nju je naletio autobus i otkinuo joj ruku.

Nakon nekoliko teških operacija, liječnici su joj uspjeli prišiti ruku, ali ona s njom još uvijek ne može normalno funkcionirati.

Specijalist Marko Bumbaširević nakon posljednje operacije komentirao je njezino stanje i naglasio da je, bez obzira na to koliko su teške njezine ozljede, vrlo zadovoljan Deinim oporavkom.

- Dea izgleda odlično. Rekli smo joj što se dogodilo i dobro je podnijela saznanje da joj je u jednom trenutku bila iščupana ruka. Ona je jaka i zdrava žena i nadam se da će oporavak proći u najboljem mogućem redu. Ne žali se na bolove - rekao je nedavno Bumbaširević. Zabrinuta je bila i njezina majka Nena.

- Bila sam očajna kad sam saznala za nesreću, luda. Cijeli svijet mi se srušio, ali hvala Bogu, sve je to sad daleko iza nas. Rekli su mi: 'Što si to rodila? Pa ta djevojka suzu nije pustila od trenutka kad joj se to dogodilo - otkrila je majka stradale voditeljice za srpski Telegraf.

