Novi skandal! Meghan prolazila blizu mjestu gdje je poginula Diana pa digla noge u zrak...

Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, primila je oštre kritike nakon što je na svom Instagram profilu objavila story u kojem se snima u autu s nogama podignutim na sjedalo ispred, vozeći se Parizom u blizini mjesta na kojem je poginula njena princeza Diana.

U objavljenom videu vide se neka od najpoznatijih mjesta u Parizu kao što su Pont des Invalides, Pont Alexandre III, ali i Pont d'Alma u blizini kojega se nalazi tunel u kojem je u kolovozu 1997. godine tragično poginula princeza Diana, kao i njen tadašnji partner Dodi Fayed te vozač Henri Paul.

Foto: Instagram

Osim mnogih obožavatelja britanske kraljevske obitelji, njen je potez osudio i stručni kraljevski komentator Richard Fitzwilliams izjavivši kako je siguran da vojvotkinja nije željela nikoga uvrijediti, no unatoč tome njezin je potez opisao kao nesenzibilan i krajnje glup, budući da je smrt princeze Diane trajno obilježila život njenog supruga princa Harryja.

Britanski princ ovog traumatičnog događaja prisjetio se i u svojoj knjizi u kojoj opisuje kako mu je otac, danas kralj Charles, priopćio ovu tužnu vijest. Opisao je i kako se osjećao krivim budući da je bio uvjeren kako mnogi nepoznati ljudi žale za njegovom majkom više od njega i njegovog brata, princa Williama.

Foto: Ron Bell/PRESS ASSOCIATION

Vojvotkinja je u Pariz došla povodom poznatog 'Fashion weeka' na kojem je, uz nekadašnju urednicu časopisa 'Vogue' Annu Wintour, glumicu Anne Hathaway i filmskog redatelja Baza Luhrmanna, prisustvovala reviji modne kuće Balenciaga. Vjeruje se kako je ovo bilo njeno prvo europsko putovanje nakon što je 2023. godine bila na 'Invictus Games', sportskom događaju koji je organizirao njen suprug princ Harry, u Düsseldorfu.