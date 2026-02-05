Obavijesti

Volite gledati Potjeru? Otkrili su i koji lovac najčešće pobjeđuje

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Povodom velike obljetnice popularnog kviza objavljeni su zanimljivi statistički podaci. Otkriveno su rekordi, najveći dobici i najopasniji lovac

Hrvatska radiotelevizija ovoga je tjedna snimila jubilarno, 1800. izdanje kviza 'Potjera', jednog od najgledanijih i najdugovječnijih televizijskih formata u zemlji. Tim povodom HRT je za portal Srednja.hr podijelio niz zanimljivosti i brojki koje otkrivaju koliko je ovaj kviz tijekom godina postao prava mala institucija.

Iako se novčane nagrade ne mogu uspoređivati s onima iz “Milijunaša”, natjecatelji u “Potjeri” znali su kući odnijeti itekako ozbiljne iznose. Najveći osvojeni dobitak iznosio je 294.000 kuna, što je oko 40.000 eura. Do tog su rezultata došla četvorica natjecatelja – Marko Vejzović iz Pule, Julije Žigo iz Zadra, Robert Lojpur iz Splita i Antonio Mustahinić iz Dubrovnika. U završnoj potjeri skupili su 16 koraka, što je bilo dovoljno da pobjegnu lovcu Kreši i osvoje rekordni iznos. Taj se uspjeh dogodio u 954. emisiji, emitiranoj u rujnu 2020. godine. 

Rekord po broju osvojenih koraka u završnoj potjeri kao natjecatelj drži Sven Marcelić, koji je u rujnu 2022. sam uspio doći do čak 22 koraka i pobijediti lovca Krešu, nakon što su njegovi suigrači ranije ispali. S HRT-a ističu da mu je upravo taj nastup otvorio vrata mjesta lovca u “Superpotjeri”, posebnoj verziji kviza u kojoj se jedan natjecatelj suočava s više lovaca istodobno.

Kad je riječ o lovcima, najimpresivniji “lov” u završnoj potjeri ostvario je Mladen Vukorepa. On je sustigao čak 19 koraka. Ekipa natjecatelja imala je početnu prednost od 18 koraka, no Mladen je, unatoč pogrešnom odgovoru na prvo pitanje, uspio nadoknaditi zaostatak i preokrenuti igru u svoju korist. Prema podacima HRT-a, i Krešimir Sučević Međeral te pokojni Mirko Miočić uspjeli su u svojim nastupima dostići 18 koraka prednosti u završnici.

Statistika otkriva i tko je najuspješniji među lovcima. Najveći postotak pobjeda ima Krešimir Sučević Međeral, koji je u 393 emisije ostvario 328 pobjeda uz 65 poraza, što znači impresivnih 83,46 posto uspješnosti. Ipak, zanimljivo je da je upravo protiv njega osvojen i najveći novčani iznos u povijesti kviza.

