Vraća se Jack Sparrow? U planu šesti nastavak 'Pirata s Kariba'

Producent Jerry Bruckheimer otkrio je da je vodio razgovore s Johnnyjem Deppom o mogućem povratku u kultnu ulogu kapetana Jacka Sparrowa u šestom nastavku filmskog serijala 'Pirati s Kariba'.

Bruckheimer je ranije za Entertainment Weekly izjavio kako s nestrpljenjem iščekuje Deppov povratak u ulogu, unatoč činjenici da je Disney ranije prekinuo suradnju s glumcem. Depp je tvrdio da je do toga došlo nakon članka iz 2018. godine, u kojem je njegova bivša supruga Amber Heard napisala da je bila žrtva obiteljskog nasilja, iako ga nije imenovala.

Foto: IREKIA

Bruckheimer sad za Entertainment Weekly kaže da je Depp otvoren za povratak ulozi.

- Ako mu se sviđa način na koji je uloga napisana, mislim da bi ju igrao. Sve se vrti oko onoga što je na stranici, kao što svi znamo - rekao je producent.

Posljednji film iz serijala, 'Pirati s Kariba: Mrtvi ljudi ne pričaju priče', izašao je 2017. godine, a Depp je u njemu glumio uz Geoffreyja Rusha, Orlanda Blooma i Keiru Knightley. Razgovori o šestom nastavku traju još od 2019. godine

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Bruckheimer je ranije rekao da bi novi film bio ponovno pokretanje franšize te da bi volio vidjeti Jacka Sparrowa u njemu.

- To je ponovno pokretanje, ali da se mene pita, Depp bi bio u filmu - rekao je Bruckheimer ranije, piše EW

- Volim ga. Dobar je prijatelj. Nevjerojatan je umjetnik i jedinstvenog je izgleda. Stvorio je Kapetana Jacka. To nije bilo na papiru; to je on radio malo Pepéa Le Pewa i Keitha Richardsa. To je bila njegova interpretacija Jacka Sparrowa - dodao je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Bruckheimer kaže da je ključ u pronalasku scenarija s kojim su svi zadovoljni.

- Još uvijek radimo na scenariju - kaže pa dodaje: 'Želimo ga snimiti. Samo moramo pronaći pravi scenarij. Blizu toga smo'.

Deppov povratak bio bi velika promjena i za Disney i za samog glumca. Studio je s njim prekinuo suradnju 2018., a tijekom suđenja s Heard 2022. Depp je na sudu izjavio da se neće vratiti.

Foto: POOL/REUTERS/Evelyn Hockstein

- To je istina - odgovorio je Depp, dodajući da je osjećao 'dubok i izrazit osjećaj izdaje' od ljudi za koje je naporno radio. 'Ljudima kojima sam pružio lik koji su u početku prezirali, ali ja sam ostao vjeran svom pristupu i činilo se da je to funkcioniralo.'

Od 2022. Depp je uglavnom radio na projektima izvan Hollywooda.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL