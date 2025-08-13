Producent legendarne franšize filmova 'Pirati s Kariba' u nedavnom intervjuu je otkrio da je razgovarao s Johnnyjem Deppom o njegovom povratku u ulogu legendarnog Jacka Sparrowa
Vraća se Jack Sparrow? U planu šesti nastavak 'Pirata s Kariba'
Producent Jerry Bruckheimer otkrio je da je vodio razgovore s Johnnyjem Deppom o mogućem povratku u kultnu ulogu kapetana Jacka Sparrowa u šestom nastavku filmskog serijala 'Pirati s Kariba'.
Bruckheimer je ranije za Entertainment Weekly izjavio kako s nestrpljenjem iščekuje Deppov povratak u ulogu, unatoč činjenici da je Disney ranije prekinuo suradnju s glumcem. Depp je tvrdio da je do toga došlo nakon članka iz 2018. godine, u kojem je njegova bivša supruga Amber Heard napisala da je bila žrtva obiteljskog nasilja, iako ga nije imenovala.
Bruckheimer sad za Entertainment Weekly kaže da je Depp otvoren za povratak ulozi.
- Ako mu se sviđa način na koji je uloga napisana, mislim da bi ju igrao. Sve se vrti oko onoga što je na stranici, kao što svi znamo - rekao je producent.
Posljednji film iz serijala, 'Pirati s Kariba: Mrtvi ljudi ne pričaju priče', izašao je 2017. godine, a Depp je u njemu glumio uz Geoffreyja Rusha, Orlanda Blooma i Keiru Knightley. Razgovori o šestom nastavku traju još od 2019. godine
Bruckheimer je ranije rekao da bi novi film bio ponovno pokretanje franšize te da bi volio vidjeti Jacka Sparrowa u njemu.
- To je ponovno pokretanje, ali da se mene pita, Depp bi bio u filmu - rekao je Bruckheimer ranije, piše EW
- Volim ga. Dobar je prijatelj. Nevjerojatan je umjetnik i jedinstvenog je izgleda. Stvorio je Kapetana Jacka. To nije bilo na papiru; to je on radio malo Pepéa Le Pewa i Keitha Richardsa. To je bila njegova interpretacija Jacka Sparrowa - dodao je.
Bruckheimer kaže da je ključ u pronalasku scenarija s kojim su svi zadovoljni.
- Još uvijek radimo na scenariju - kaže pa dodaje: 'Želimo ga snimiti. Samo moramo pronaći pravi scenarij. Blizu toga smo'.
Deppov povratak bio bi velika promjena i za Disney i za samog glumca. Studio je s njim prekinuo suradnju 2018., a tijekom suđenja s Heard 2022. Depp je na sudu izjavio da se neće vratiti.
- To je istina - odgovorio je Depp, dodajući da je osjećao 'dubok i izrazit osjećaj izdaje' od ljudi za koje je naporno radio. 'Ljudima kojima sam pružio lik koji su u početku prezirali, ali ja sam ostao vjeran svom pristupu i činilo se da je to funkcioniralo.'
Od 2022. Depp je uglavnom radio na projektima izvan Hollywooda.
