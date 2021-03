Nakon što je voditelj Piers Morgan (55) dao otkaz na mjestu voditelja emisije 'Good Morning Britain', tisuće je ljudi danas potpisalo peticiju da se vrati na radno mjesto, piše Daily Mail.

Tri online kampanje potiču šefove ITV-a da voditelja vrate na posao, a jedna od njih optužila je kanal za 'užasno' ponašanje prema Morganu, dok su drugi pisali kako je njegovo otpuštanje 'apsolutna farsa'.

I na društvenim mrežama došlo je do rasprave na ovu temu. Gledatelji emisije poručili su kako će je prestati gledati ukoliko se Piers ne vrati na posao.

Do čitavog skandala i naposljetku otkaza voditelja, došlo je nakon što je u emisiji komentirao izjave Meghan Markle (39) koje je dana u intervjuu s voditeljicom Oprah Winfrey (67). Zbog komentara je naišao na brojne kritike, a strani mediji pišu kako mu je bilo naređeno da se ispriča. No Morgan je rekao kako je samo iznio svoja mišljenja te da ima pravo na to.

- Ako moram pasti zbog izražavanja iskrenog mišljenja o Meghan Markle i svemu onome što je rekla u intervjuu, neka bude tako - rekao je Morgan, prenosi Daily Mail.

Podsjetimo, Morgan je izletio iz studija prilikom snimanja 'Good Morning Britain' nakon što su ga kritizirali zbog oštrih komentara poslije intervjua Meghan i princa Harryja (36).

Piers je prethodno rekao kako je pričao s Meghan i ona ga je 'otkantala' nakon što je počela izlaziti s Harryjem. Voditelj Alex Beresford u emisiji mu je rekao kako je imala pravo na to, a on je svejedno i dalje nastavlja 'uništavati'.