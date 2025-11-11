Vrdoljak zbog 'Generala' na sudu dobio 40.000€ od HAVC-a

Stečajni upravitelj Kiklop filma, produkcijske tvrtke Andrije i Antuna Vrdoljaka izvijestio je da je od HAVC-a prisilno naplaćeno ukupno oko 40.000 eura nakon dobivene parnice zbog neisplaćenog dijela za film 'General' o životnom putu Ante Gotovine.

Stečajni upravitelj Valentin Jakovac u dosadašnjim se izvješćima pozivao na još prošle godine dobivenu parnicu protiv HAVC-a (Hrvatski audiovizualni centar) na Trgovačkom sudu u Zagrebu te je isticao da je 'obzirom na nemogućnost izvršenja naplate mirnim putem, 17. veljače 2025. pokrenuo prisilnu naplatu glavnice, kamata i troškova dosuđenih pravomoćnom presudom'.

Foto: Fran Hitrec

U prethodnim izvješćima navodilo se i da je stečajni upravitelj višekratno pokušao bezuspješno kontaktirati HAVC u pogledu plaćanja glavnice i troškova mirnim putem te je stoga ovlastio odvjetnika Hrvoja Kuprešaka da naplati predmetnu glavnicu i dosuđene troškove.

- Imenovani odvjetnik je uspješno proveo prisilnu ovrhu pred Financijskom agencijom protiv HAVC-a u korist stečajnog dužnika - navodi se izvješću u sklopu kojeg je priložen i izvod prometa na računu Kiklop filma. Prema tom izvodu, HAVC je krajem kolovoza uplatio 41.357 eura, a stanje na računu Kiklop filma sada iznosi 55.867 eura.

Kiklop film je kao stečajni dužnik 2022. pokrenuo postupak pred Trgovačkim sudom u Zagrebu protiv HAVC-a i tužbom potraživao 210.000 kuna (oko 28.000 eura), a isticalo se da je taj iznos za sufinanciranje 'Generala' bio ugovoren odredbom Ugovora o sufinanciranju proizvodnje dugometražnog igranog filma krajem rujna 2016.

U istom ugovoru navedeno je da će 210.000 kuna, odnosno pet posto od ukupno ugovorenog iznosa osiguranog novca za 'Generala' biti isplaćeno nakon kolaudacije i nakon što se utvrdi da su sve odredbe spomenutog ugovora ispunjene.

No, s druge strane, HAVC je nakon pokretanja parnice za Hinu potvrdio da Kiklop filmu nije isplatio 210.000 kuna državnih potpora za film 'General' jer je tvrtka Vrdoljakovih bila u poteškoćama, odnosno u 'postupku predstečaja, stečaja i likvidacije'.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

HAVC dodjeljuje državne potpore odnosno sufinancira proizvodnju audiovizualnih djela, u predmetnom slučaju proizvodnju dugometražnog igranog filma, a sve temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima te Programu državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine te odgovarajućeg Pravilnika, stajalo je u odgovoru HAVC-a Hini.

Napominju i kako, prema navedenom Programu državne potpore, dio novca za 'Generala' nije mogao biti dodijeljen zbog odredbi o izuzeću poduzetnika u 'postupku predstečaja, stečaja i likvidacije'.

Kiklop film tvrtka je u vlasništvu oca i sina, Antuna i Andrije Vrdoljaka koji su u sudskom registru navedeni kao osnivači. Sjedište tvrtke registrirane 2015. je na zagrebačkom Dobrom dolu, a temeljni kapital iznosio je 20.000 kuna.