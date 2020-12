Lidiju na Instagramu prati preko 300.000 ljudi, a ona ih redovito '\u010dasti' provokativnim fotografijama.

<p>Splitska pjevačica<strong> Lidija Bačić</strong> (35) uskoro će izbaciti svoj kalendar za narednu, 2021. godinu. S pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je dio materijala sa snimanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cover pjesme 'If I Ain't Got You' by Lidija Bačić</strong></p><p>Lidija je, čini se, na novom kalendaru golišava jer na fotografiji koju je podijelila na Instagramu na sebi ima gaćice i jaknu, ispod koje ne nosi grudnjak.</p><p>Pjevačica svake godine objavi kalendar s vlastitim fotografijama, na kojima je uglavnom golišava. </p><p>Lidiju na Instagramu prati preko 300.000 ljudi, a ona ih redovito 'časti' provokativnim fotografijama.</p><p>- Instagram je lažna slika ljudi. Ja još bolje izgledam uživo, snimim često i video uz fotku da bude jasno kako ne obrađujem slike jer to mrzim i nije mi jasno kako netko sebe obradi tako pretjerano, a uživo je bez veze. Srećom, ja uživo dobijem još više pohvala nego na slikama koje nikada ne obrađujem za Instagram - rekla je pjevačica za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/lille-protiv-pandemije-zbog-korone-sam-izgubila-milijune-ali-ova-godina-mi-je-ipak-uspjesna-15009856">Jutarnji list</a>.</p><p>Lille je nedavno lansirala vlastitu kolekciju večernjih haljina, a opisala je i kakav je njezin stil.</p><p>- Pa, casual, usko. Jao, nedavno sam pročitala dobru konstataciju, naime: moje tijelo je kao Porsche, šteta bi bila da je u garaži. Volim istaknuti obline, što rade i druge žene u svijetu, od Sofije Vergare do Rihanne - rekla je.</p>