Vuco: 'Prevarili su me i otkazali mi koncert!' Načelnik: 'Neka se ispriča katolicima zbog izjava!'

Pjevač Siniša Vuco (54) prozvao je vlast u Podstrani zbog, kako kaže, naprasnog otkazivanja koncerta zakazanog za 18. srpnja, tvrdeći da je imao važeći ugovor potpisan s Turističkom zajednicom Općine Podstrana. Za potvrdu svojih tvrdnji, Vuco nam je dostavio preslike ugovora koji je potpisan u veljači ove godine, prema kojem je bio dogovoren nastup u srpnju 2025. godine. Prema uvjetima ugovora, dogovorena je naknada od 14.000 eura za koncert koji je trebao trajati dva sata.

- U nedjelju su izbori, a u Podstrani su na vlasti varalice jer ne drže se dogovora. Molim vas, nemojte glasati za aktualnu vlast. Dragi građani i građanke Podstrane i ostalih mjesta, ja sa svojim bendom imam valjani ugovor, potpisan od Turističke zajednice Podstrana, s kojom upravlja vaša vlast, o velikom koncertu 18. 7. Meni je naprasno koncert otkazan. Eto, to je vlast koja vas vodi. Imajte to u vidu u nedjelju na izborima, jer kako hoće prevariti mene, tako će prevariti i vas - poručio je pjevač.

Provjerili smo s Turističkom zajednicom općine Podstrana jesu li i zbog čega otkazali koncet? Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, koji je ujedno i predsjednik Turističke zajednice, ovako je uzvratio na Vucine tvrdnje:

- Nakon potpisa ugovora između gospodina Vuce i Turističke zajednice općine Podstrana, obraćam vam se ne kao načelnik, već kao predsjednik Turističke zajednice Općine Podstrana po službenoj dužnosti. Molim gospodina Vucu da iznese istinite podatke kada već poseže za ovakvom javnom prozivkom. Istina je da TZ Podstrana nije otkazala koncert, već po čl. 8 navedenog Ugovora ima pravo otkazati nastup uz dogovor oko novog termina. Ovim putem nudim gospodinu Vuci da odabere vikend u lipnju ili srpnju 2029. godine (navedeni datum je i fleksibilan +/- 4 godine) - navodi Dropuljić.

Dodaje kako je nakon objave datuma koncerta Turistička zajednica primila brojne reakcije mještana koji su slali poveznice na video Vucinog kontroverznog ponašanja, u kojima se, kako kaže, spominju pokojni Papa i novorođena djeca.

- Ja kao odgovorna osoba ne mogu biti suglasan da se u bilo kojem trenutku takve poruke dogode i ponove u Podstrani. Kao roditelj, dužnosnik i što je najbitnije katolik ne dopuštam bilo kakav oblik izražavanja mišljenja ili govora kojim se širi, potiče, promiče ili opravdava omalovažavanje, vrijeđanje, mržnja ili nasilje prema jednoj ili skupini osoba po rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj diskriminirajućoj osnovi, a naročito kada su u pitanju novorođena djeca. Osobno sam katolik i smatram da se prije održavanja koncerta u Podstrani gospodin Vuco mora ispričati svim katolicima. Bog blagoslovio gospodina Vucu i želim mu svu sreću u privatnom i profesionalnom životu! - zaključio je Dropuljić.

Potom smo Vucu kontaktirali za komentar.

- To nije istina. Koncert nije odgođen, nego otkazan. Malo sam pogledao tko je taj čovjek. On je političar koji samo šteti ugledu svoje stranke, ima svoje afere. Podcast je bio 2020. godine, tu sam novi ja, ali to je Siniša Vuco u heavy metalu. Stojim iza svojih riječi, sve što sam rekao, stoji, ali ja nisam varao. Nikome nisam napravio zlo, to što sam iskazao svoje mišljenje, jesam, ali taj čovjek je pun afera. Očito je njegova stranka s nekim u koaliciji s nekime kome smeta heavy metal. Rekao bi im što gledaju YouTube, što ne upale emisiju 'Kruške, jabuke', što gledaju atrakciju. Imam bend 'Živo Blato' i tu nema cenzure, tu se ide do kraja, to je heavy metal. Njemu smeta jer je to neki politički pritisak, imamo ugovor. Ja njega osobno ne poznajem, ali ugovor je potpisan. Koncert je otkazan, on je stavio ugovor sa strane, to je ponašanje koje ne priliči jednoj javnoj osobi - rekao je Vuco.

Istaknuo je da su ga tri puta zvali u Podstranu.

- Ako im se ne sviđam, što su me zvali tri puta? Zvali su me za ljeto 2024, zvali su me za doček Nove godine... Bilo im je skupo, pa su uzeli Pejakovića. I treći put me zovu, kad sam se smirio - dodao je Vuco te istaknuo da je ponosan na svoj dosadašnji rad.

