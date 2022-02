Američka glumica Whoopi Goldberg (66) bila je suspendirana na dva tjedna iz ABC-jeve emisije 'The View', koju vodi, jer je izjavila da holokaust nije utemeljen na rasizmu, a sada se ponovno vraća i to dva dana prije nego što je suspenzija trebala završiti.

- Pa zdravo, zdravo i dobro došli u The View. I da, vratila sam se. Svi ste mi nedostajali - izjavila je Goldberg gledateljima i suvoditeljima na početku emisije.

- Moram vam reći da postoji nešto čudesno u tome što ste u ovakvoj emisiji, jer mi smo The View i to je ono što radimo. A ponekad to ne radimo tako delikatno kako bismo mogli - nastavila je.

Izjavila je gledateljima da im je potrebno samo malo kako bi dobili važne informacije o temama.

- Ali potrebno je pet minuta da dobijete važne informacije o temama. I to je ono što pokušavamo činiti svaki dan. I želim se zahvaliti svima koji su mi pružili ruku dok me nije bilo - dodala je.

Svi su došli zbog onoga što je izjavila i bila je jako zahvalna na tome.

- I kažem vam, ljudi su došli zbog stvari koje sam rekla: 'Čekaj, čekaj, što?' Bilo je nevjerojatno. Slušala sam sve što su mi imali za reći, bila sam jako zahvalna. Nadam se da će se tako i ubuduće održati svi važni razgovori jer ćemo ih i dalje voditi - izjavila je.

U međuvremenu reakcije na njezin povratak bile su uglavnom negativne, a mnogi komentatori smatraju kako se ne bi trebala vraćati.

'Bolje da se ne vraća', 'The View treba reći istinu. Brinemo se oko neistina koje su izgovorene', 'Samo su njezini suvoditelji sretni što se vratila, nitko drugi', samo su neki od komentara ogorčenih gledatelja.

Podsjetimo, tema holokausta pokrenuta je u emisiji kada se raspravljalo o odluci škole u Tennesseeju da iz nastavnog programa izbaci roman iz 1986. "Maus: A Survivor's Tale", koji govori o nacističkim logorima iz Drugoga svjetskog rata. Pritom je Whoopi među ostalim rekla da holokaust nema veze s rasizmom.

- Radi se o nadmoći bijelaca. Oni su počinili zločine nad židovima i Romima - kazala je njena kolegica Ana Navarro, na što je Goldberg rekla da se radi o 'dvjema grupama bijelaca' - izjavila je tada.