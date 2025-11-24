Wicked: For Good 'razvalio' u prvom kino vikendu: Prešišali i prvi film sa 226 milijuna dolara

Nema mjesta poput kino dvorane, barem ako pitate obožavatelje filma "Wicked". Drugi dio raskošne filmske adaptacije popularnog mjuzikla, pod nazivom "Wicked: For Good", eksplodirao je na svjetskim blagajnama ovog vikenda. Universal Pictures može zadovoljno trljati ruke jer je njihov hrabri potez podjele priče na dva dijela rezultirao jednim od najvećih filmskih otvaranja u 2025. godini.

Službene brojke su impresivne i potvrđuju dominaciju ovog naslova. Film je u svom prvom vikendu prikazivanja na globalnoj razini prikupio nevjerojatnih 226 milijuna dolara. Od tog iznosa, otprilike 150 milijuna dolara dolazi s američkog tržišta. Ovi rezultati ne samo da su nadmašili predviđanja studija, već su i značajno preskočili zaradu prvog dijela filma koji je izašao prošle godine.

Hrabra oklada Universala se isplatila

Kada je Universal najavio da će popularnu predstavu s Broadwaya adaptirati u dva dugometražna filma, mnogi analitičari industrije bili su skeptični. Bio je to skup i rizičan potez koji je zahtijevao da oba filma postanu blockbusteri kako bi se opravdao golemi budžet od oko 300 milijuna dolara, ne računajući troškove marketinga. No, čini se da je publika bila više nego spremna za povratak u Oz.

Rezultati su jednostavno fantastični. Neki filmovi mogu pokazati lažno pozitivne rezultate kada ulaznice krenu u ranu prodaju, ali ovi rezultati govore sami za sebe - rekao je Jim Orr, predsjednik domaće distribucije za Universal.

Prvi dio filma, koji je zaradio ukupno 760 milijuna dolara globalno, postavio je čvrste temelje. Nastavak je sada iskoristio tu bazu obožavatelja i dodatno je proširio. Prema podacima izlaznih anketa, žene su činile oko 71% publike, a entuzijazam nije jenjavao tijekom cijelog vikenda.

Rušenje rekorda i povijesni uspjeh

"Wicked: For Good" nije samo još jedan hit; on je stroj za rušenje rekorda. Ovo otvaranje službeno je najveće globalno otvaranje za adaptaciju broadwayskog mjuzikla u povijesti, nadmašivši rekord koji je držao upravo njegov prethodnik.

Na ljestvici najuspješnijih otvaranja u 2025. godini, film se smjestio na visoko četvrto mjesto. Ispred njega su samo Disneyjev remake filma "Lilo & Stitch" sa 340 milijuna dolara, "Jurassic World Rebirth" sa 322 milijuna dolara i film prema igri Minecraft sa 312 milijuna dolara.

Kada se gleda isključivo američko tržište, "Wicked: For Good" zauzima drugo mjesto godine, odmah iza filma o Minecraftu. Također, film je ušao u povijest kao treće najbolje otvaranje mjuzikla svih vremena, smjestivši se iza Disneyjevih hitova "Kralj lavova" iz 2019. i "Ljepotica i zvijer" iz 2017. godine.

Povratak u Oz s vrhunskom glumačkom postavom

Redatelj Jon M. Chu ponovno je okupio zvjezdanu ekipu koja je očarala publiku. Ariana Grande vraća se kao Glinda, dok Cynthia Erivo ponavlja svoju ulogu Elphabe. Uz njih, na ekranu briljiraju Jeff Goldblum, Michelle Yeoh i Jonathan Bailey.

Drugi dio priče donosi mračniji i kompleksniji ton. Radnja se nastavlja u trenutku kada je Elphaba proglašena Zlom vješticom Zapada, dok je Glinda postala javna ličnost zadužena za širenje "dobra". Budući da se priča sada izravno preklapa s događajima iz kultnog "Čarobnjaka iz Oza", publika ima priliku vidjeti poznata lica poput Dorothy Gale, Strašila, Limenog čovjeka i Plašljivog lava kako koračaju putom od žute cigle.

Prvi film, a sada i ovaj film... stvorili su kulturni fenomen. Ovo nije bio uspjeh preko noći - objasnio je Paul Dergarabedian, viši medijski analitičar u tvrtki Comscore, naglašavajući kako je studio godinama gradio ovaj trenutak.

Kritike za ovaj nastavak bile su nešto mješovitije nego za prvi dio, no publika se ne slaže s kritičarima. Gledatelji su filmu dodijelili visoku ocjenu "A" na CinemaScoreu, istu kao i prvom dijelu, dok na servisu Rotten Tomatoes film uživa u 95% pozitivnih ocjena publike. Preporuka "od usta do usta" bit će ključna za dugovječnost filma u kinima tijekom nadolazećih blagdana.

Međunarodni uspjeh i stanje na tržištu

Iako je film dominirao u Sjevernoj Americi, međunarodne brojke također su ohrabrujuće. U Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj film je zaradio impresivnih 24 milijuna dolara, što čini 80% ukupnog prihoda na tim tržištima. Australija je pridonijela s 8,6 milijuna dolara, dok je u Njemačkoj film startao s gotovo 4,2 milijuna dolara.

Ovaj uspjeh dolazi kao melem na ranu za kino prikazivače koji su se borili s lošom posjećenošću tijekom jeseni. Listopad je bio povijesno spor mjesec, no "Wicked: For Good" je vratio publiku u dvorane.

Činjenica da je 'Wicked' u samom vrhu razgovora je trijumf... nije bilo tako davno kada mnogi mjuzikli nisu dobro prolazili na blagajnama - komentirao je Shawn Robbins, direktor analitike.

Konkurencija na blagajnama nije uspjela parirati vješticama iz Oza. Film "Now You See Me: Now You Don't" nalazi se na dalekom drugom mjestu, dok je "Predator: Badlands" zauzeo treću poziciju. Zanimljivo je da su novi naslovi poput "Rental Family" i Sonyjevog akcijskog filma "Sisu: Road to Revenge" prošli prilično nezapaženo u sjeni ovog giganta.

Što nas čeka do kraja godine

Filmska industrija sada s optimizmom gleda prema kraju 2025. godine. Očekuje se da će ukupna godišnja zarada na američkom tržištu dosegnuti ili premašiti granicu od 9 milijardi dolara.

Slijedi nam Dan zahvalnosti u SAD-u, tradicionalno jak vikend za kina, gdje se očekuje da će "Wicked: For Good" nastaviti svoju dominaciju, ali će dobiti i ozbiljnu konkurenciju. U kina stiže "Zootopia 2", animirani hit koji cilja na sličnu obiteljsku publiku.

Ovo je stvarno udarac jedan-dva u smislu potencijala zarade za cijelu sliku otvaranja vikenda - rekao je Daniel Loria, urednički direktor Box Office Pro-a, referirajući se na sinergiju ova dva filma.

Uz to, prosinac donosi još jedan teškaš – "Avatar: Fire and Ash", koji će zasigurno dominirati predbožićnim razdobljem. No, s ovakvim otvaranjem, "Wicked: For Good" je osigurao svoje mjesto u filmskoj povijesti i dokazao da je publika i dalje željna velikih, spektakularnih priča na velikom platnu. Universal je riskirao, podijelio priču, uložio ogroman novac i na kraju – pobijedio.