'William i Harry nikad nisu bili gori, kraljica se uzalud trudi...'

Dugotrajan i iscrpljujući sastanak vodili su jučer članovi kraljevske obitelji na kraljičinu imanju u Sandringhamu, a odlučivalo se o sudbini princa Harryja (35) i Meghan Markle (38). O svemu se odmah po završetku očitovala i sama kraljica Elizabeta II. (93), koja neosporno pokušava primiriti situaciju i zadržati obitelj na okupu.

- Danas smo imali vrlo konstruktivne rasprave o budućnosti mog unuka i njegove obitelji. Moja obitelj i ja u potpunosti podržavamo Harryjevu i Meghaninu želju za stvaranjem novog života kao mlade obitelji. Iako bismo voljeli da oni ostanu stalno zaposleni članovi kraljevske obitelji, poštujemo i razumijemo njihovu želju da žive samostalnijim životom kao obitelj, a da pri tome ostanu cijenjeni dio kraljevske obitelji - stoji u službenoj obavi britanske kraljice Elizabete II.

Ipak, britanski The Sun tvrdi kako je odnos braće potpuno narušen te da su kraljičini napori uzaludni. Harry je ranije demantirao da su on i Meghan bili maltretirani od strane Williama, no mediji tvrde kako su Harry i William još ljetos žestoko zakrvili, večer prije zajedničkog sudjelovanja na humanitarnoj manifestaciji na kojoj su tradicionalno zaigrali polo. Izvor blizak kraljevskoj obitelji za spomenuti medij ispričao je da je taj događaj bio prekretnica u ionako poljuljanom odnosu.

- Uvijek su se voljeli kao braća, ali trenutačno je njihov odnos gori nego ikada ranije. Vrlo je tužno svjedočiti tome iz dana u dan, ljudima bliskima obitelji srce se slama, ali nema pomoći. Harry smatra da William i Kate nikad nisu dali Meghan priliku, što ih je oboje iznimno pogodilo - prenosi The Sun.

