MORA ODMARATI

William Shatner hitno završio u bolnici: Naglo mu je pozlilo

William Shatner hitno završio u bolnici: Naglo mu je pozlilo
Foto: Profimedia/Pool

Popularnog glumca u lokalnu bolnicu odmah su prevezla vatrogasna kola. Shatner jer navodno imao problem s razinom šećera u krvi.

William Shatner (94) hitno je prevezen u lokalnu bolnicu, gdje su ga na pregled dovezla kola vatrogasne postrojbe iz Los Angelesa. Naime, u srijedu poslijepodne popularnom glumcu iz 'Zvjezdanih staza' naglo je pozlilo. Kako je prenio TMZ, Shatner, koji je odmah nazvao hitnu pomoć, navodno je imao problem s razinom šećera u krvi. 

Foto: Reuters - ILUSTRACIJA

Prema riječima izvora bliskog glumcu Shatner je trenutno u dobrom stanju, no mora odmarati. 

Inače, Shatnera javnost najviše pamti po ulozi iz 'Zvjezdanih staza', gdje je utjelovio kapetana Jamesa Tiberiusa Kirka, čime je ujedno i stekao svjetsku slavu. Serija je s emitiranjem krenula još 1996. godine, a prikazivala se do 1969, godine. U istoj ulozi pojavio se i u animiranoj seriji te prvih sedam filmova franšize, u koje pripada i 'Khanov bijes'.

Zapaženu ulogu imao je i u seriji 'T.J.Hooker', gdje je utjelovio policijskog narednika, dok se u 'Bostonskom pravu' istaknuo ulogom Dennyja Cranea, zbog čega je nagrađen 'Emmyjem' i 'Zlatnim globusom'. Napisao je i nekoliko knjiga u kojima je opisao vlastita iskustva iz 'Zvjezdanih staza' te o ulozi koju je glumio. Također, ni glazba mu nije strano područje jer je producent i glazbenik.  

Ranije u intervjuu za magazin SFX progovorio i o smrti.  

- Došao sam do zaključka da su svi usamljeni. Kad ostariš, pomisliš: 'Bože... Svi ti ljudi koje sam poznavao i za koje sam mislio da su mi prijatelji sada su mrtvi. Sam sam. Umrijet ću sam - izjavio je Shatner tada.

- Ignoriraš to, ispuniš si život vinom, ženama i pjesmom. Prisjetim se svih obroka koje sam jeo sam, kazališnih predstava na koje sam išao, kad sam pio neobično pivo, a ostali glumci bi se napili i sljedeći dan sve bi im bilo u magli. Ja nisam to radio. Nisam bio među ekipom koja se opijala, ali sam se pitao: 'Što oni rade? Piju i smiju se.' Nisam htio odbaciti masku da me nije briga za to. Ako je to prijateljstvo, ne želim to raditi, to je gubljenje vremena - dodao je glumac. 

Unatoč godinama, William je dosta aktivan te,uz rad na projektima, često odlazi i na razne konvencije svojih obožavatelja.

Music Juno Awards
Music Juno Awards | Foto: Sean Kilpatrick/PA Images/PIXSELL

