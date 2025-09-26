Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVNI GLUMAC

William Shatner javio se nakon što je hitno prevezen u bolnicu

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
William Shatner javio se nakon što je hitno prevezen u bolnicu
2
Foto: Graham Hughes/PRESS ASSOCIATION

Popularnog glumca u bolnicu su prevezla vatrogasna kola, te je navodno došlo do problema s razinom šećera u krvi. Ranije je glumac, uz pomoć imunoterapije, prebolio i melanom, a borio se i sa zujanjem u ušima.

William Shatner (94) poslao je vrlo važnu poruku obožavateljima na društvenim mrežama. Naime, glumac se na svojem X profilu oglasio dan nakon što je u srijedu poslijepodne hitno prevezen u bolnicu. Navodno je Shatner imao problema s razinom šećera u krvi, no nije detaljno objasnio svoje zdravstvene probleme. 

- Previše sam se razmazio. Hvala vam svima što brinete, ali sasvim sam dobro - napisao je William, a brojni obožavatelji pisali su mu riječi podrške. 

MORA ODMARATI William Shatner hitno završio u bolnici: Naglo mu je pozlilo
William Shatner hitno završio u bolnici: Naglo mu je pozlilo

'Drago mi je da si dobro, Bill', 'Drago mi je čuti da si savršeno dobro.' 'Kladio bih se da ćeš doživjeti barem 100 godina! Hvala Vam, kapetane. Posada je bila zabrinuta',  pisali su mu.

Uz objavu, podijelio je i svoju fotografiju iz serije 'Murdoch Mysteries Marked Twain', s upečatljivim citatom Marka Twaina. 

- Glasine o mojoj smrti su uvelike preuveličane! - pisalo je u opisu ispod fotografije, što je podijelio kada su se u medijima pojavili šokantni detalji iz autopsije Elvisa Presleya, koji je preminuo nakon višemjesečnih zdravstvenih problema povezanih s kroničnim zatvorom.

DRUKČIJE ISKUSTVO William Shatner ušao u povijest letom u svemir: 'Obuzela me najjača tuga. Vidio sam smrt'
William Shatner ušao u povijest letom u svemir: 'Obuzela me najjača tuga. Vidio sam smrt'

Inače, Shatnera javnost najviše pamti po ulozi iz 'Zvjezdanih staza', gdje je utjelovio kapetana Jamesa Tiberiusa Kirka, čime je ujedno i stekao svjetsku slavu. Serija je s emitiranjem krenula još 1996. godine, a prikazivala se do 1969, godine. U istoj ulozi pojavio se i u animiranoj seriji te prvih sedam filmova franšize, u koje pripada i 'Khanov bijes'.

Zapaženu ulogu imao je i u seriji 'T.J.Hooker', gdje je utjelovio policijskog narednika, dok se u 'Bostonskom pravu' istaknuo ulogom Dennyja Cranea, zbog čega je nagrađen 'Emmyjem' i 'Zlatnim globusom'. Napisao je i nekoliko knjiga u kojima je opisao vlastita iskustva iz 'Zvjezdanih staza' te o ulozi koju je glumio. Također, ni glazba mu nije strano područje jer je producent i glazbenik.  

ŠEF TWITTERA PRIZNAO Kvačicu na Twitteru ćete platiti, osim ako ste LeBron, Shatner ili King. Onda vas Musk časti...
Kvačicu na Twitteru ćete platiti, osim ako ste LeBron, Shatner ili King. Onda vas Musk časti...

Unatoč godinama, William je dosta aktivan te,uz rad na projektima, često odlazi i na razne konvencije svojih obožavatelja. Iako redovito brine o zdravlju, ranije se suočavao s raznim medicinskim izazovima, uključujući i prethodnu borbu s melanomom četvrtog stadija, teškim oblikom raka kože, a bolest je pobijedio imunoterapijom, što je otkrio 2024. godine. Također, borio se i s tinitusom, odnosno zujanjem u ušima.

Foto: Blue Origin

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!
NOVI PROBLEMI

Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!

Na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura. Charles Pierce od kojeg se razvodi Ella Dvornik, presudom je dobio i pola kredita za otplaćivanje, baš kao i Ella...
FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'
Izet bi rekao: 'Šefika, bona, nisam te prepozno!'

FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'

Serija 'Lud, zbunjen, normalan', u kojoj su se pratile zgode i nezgode tri generacije obitelji Fazlinović, bila je jedna od najpopularnijih u regiji. U njoj su igrali glumci iz svih dijelova bivše Jugoslavije, a među njima i bosanskohercegovačka glumica Jasna Žalica
FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'
OD ZAGREBA DO ČAVOGLAVA

FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'

Pjevač Marko Perković Thompson kupio je novi stan u zagrebačkom Maksimiru. Zgrada se nalazi na mjestu gdje je 2016. bio planiran hotel, a ondje je lani, neposredno prije povratničkih koncerata, postao vlasnik stana od gotovo 89 kvadrata. No Maksimir nije jedina adresa na kojoj Thompson ima nekretninu. Godinama ulaže u stanove, poslovne prostore i zemljišta, a neke je tijekom godina i prodao. Donosimo pregled što se danas nalazi u njegovu vlasništvu, a čega se u međuvremenu 'riješio'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025