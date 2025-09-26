William Shatner javio se nakon što je hitno prevezen u bolnicu

William Shatner (94) poslao je vrlo važnu poruku obožavateljima na društvenim mrežama. Naime, glumac se na svojem X profilu oglasio dan nakon što je u srijedu poslijepodne hitno prevezen u bolnicu. Navodno je Shatner imao problema s razinom šećera u krvi, no nije detaljno objasnio svoje zdravstvene probleme.

- Previše sam se razmazio. Hvala vam svima što brinete, ali sasvim sam dobro - napisao je William, a brojni obožavatelji pisali su mu riječi podrške.

'Drago mi je da si dobro, Bill', 'Drago mi je čuti da si savršeno dobro.' 'Kladio bih se da ćeš doživjeti barem 100 godina! Hvala Vam, kapetane. Posada je bila zabrinuta', pisali su mu.

Uz objavu, podijelio je i svoju fotografiju iz serije 'Murdoch Mysteries Marked Twain', s upečatljivim citatom Marka Twaina.

- Glasine o mojoj smrti su uvelike preuveličane! - pisalo je u opisu ispod fotografije, što je podijelio kada su se u medijima pojavili šokantni detalji iz autopsije Elvisa Presleya, koji je preminuo nakon višemjesečnih zdravstvenih problema povezanih s kroničnim zatvorom.

Inače, Shatnera javnost najviše pamti po ulozi iz 'Zvjezdanih staza', gdje je utjelovio kapetana Jamesa Tiberiusa Kirka, čime je ujedno i stekao svjetsku slavu. Serija je s emitiranjem krenula još 1996. godine, a prikazivala se do 1969, godine. U istoj ulozi pojavio se i u animiranoj seriji te prvih sedam filmova franšize, u koje pripada i 'Khanov bijes'.

Zapaženu ulogu imao je i u seriji 'T.J.Hooker', gdje je utjelovio policijskog narednika, dok se u 'Bostonskom pravu' istaknuo ulogom Dennyja Cranea, zbog čega je nagrađen 'Emmyjem' i 'Zlatnim globusom'. Napisao je i nekoliko knjiga u kojima je opisao vlastita iskustva iz 'Zvjezdanih staza' te o ulozi koju je glumio. Također, ni glazba mu nije strano područje jer je producent i glazbenik.

Unatoč godinama, William je dosta aktivan te,uz rad na projektima, često odlazi i na razne konvencije svojih obožavatelja. Iako redovito brine o zdravlju, ranije se suočavao s raznim medicinskim izazovima, uključujući i prethodnu borbu s melanomom četvrtog stadija, teškim oblikom raka kože, a bolest je pobijedio imunoterapijom, što je otkrio 2024. godine. Također, borio se i s tinitusom, odnosno zujanjem u ušima.

