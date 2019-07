Woody Harrelson je pretjerao s pićem na finalu u Wimbledonu

Meghan Markle (37) s tribina je na ženskom finalu navijala za svoju prijateljicu Serenu Williams (37), u muškom su teniskom finalu princ William (37) i Kate Middleton (37) nešto manje otvoreno podržavali Rogera Federera (37), koji je bio uzvanik na vjenčanju Kateine sestre Pippe (35) i bogataša Jamesa Matthewsa (43).

S druge strane, na wimbledonskom finalu muških parova, holivudski glumac Woody Harrelson (57) nije izgledao kao da ima svoje favorite. Nije čak ni izgledao kao čovjek kojeg pretjerano zanima ishod meča ili tenis uopće.

Foto: Twitter/YouTube/Screenshot

Vidno 'veseli' Woody od čašice se nije odvajao, a prilikom jednog od povrataka s toaleta zaštitar mu nije dozvolio ulazak na tribine. Glumac je samo slegnuo ramenima i ostao pijuckati na svom mjestu dok poen nije završio.

drunk woody harrelson being kept from his seats at wimbledon is a huge mood pic.twitter.com/kjh7rMZt0p