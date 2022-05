X-Wing iz 'Ratova zvijezda' i Thorov čekić idu na dražbu

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Na dražbu ide i odijelo Elvisa Presleya iz filma "It Happened at the World Fair", novčanik Samuela L. Jacksona iz "Paklenog šunda" i mač Ume Thurman iz filma "Kill Bill 1"

Od modela svemirske letjelice X-Wing iz "Ratova zvijezda" do "Thorovog" čekića, memorabilije iz omiljenih filmova idu na aukciju u Hollywoodu sljedeći mjesec. POGLEDAJTE VIDEO: Više od 1800 predmeta bit će ponuđeno na dražbi od 21. do 24. lipnja, za koju tvrtka Propstore za filmske i TV memorabilije procjenjuje da će prikupiti više od 9 milijuna dolara. Direktor Propstorea Brandon Alinger rekao je Reutersu da je zastupljeno više od 600 različitih filmskih i televizijskih naslova. "Osim osnovnih rekvizita i kostima... (imamo) kolekcionarske igračke, stripove, materijale za filmsku produkciju, što znači stvari poput konceptualnih umjetničkih djela, jakni za ekipu, ogromnu količinu kolekcionarskih predmeta." Prednjači model "Red Leader" X-Wing iz "Ratova zvijezda: Nova nada", koji je procijenjen na 500.000 do milijun dolara. "Vjerujemo da je ovo jedini pravi, netaknuti, originalni X-Wing iz prvih 'Ratova zvijezda' koji je ikad ponuđen na javnoj dražbi pa je prilično poseban", rekao je Alinger. Ostali predmeti koji idu na dražbu uključuju animatronički Gizmo iz filma "Gremlini 2: Novo leglo", koji je procijenjen na 80.000 - 120.000 dolara. Tu je i Thorov čekić iz originalnog filma "Thor" procijenjen na 100.000 - 150.000 dolara, te model mlažnjaka korištenog u originalnom "Top Gunu", koji bi mogao donijeti 30.000 - 50.000 dolara. Na dražbu ide i odijelo Elvisa Presleya iz filma "It Happened at the World Fair", novčanik Samuela L. Jacksona iz "Paklenog šunda" i mač Ume Thurman iz filma "Kill Bill 1".