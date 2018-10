Youtuberice oduševile fanove svojim modnim kombinacijama

Petra Dimić oduševila je brojne obožavatelje šljokičastim kombinacijama, ali niti druge YouTuberice nisu ostale ne zapažene. Iz daleke Amerike stigla je Lindsay Jay koja je svojom osebujnom frizurom oduševila obožavatelje.

- Ovo mi je prvi nastup, jako sam nervozna, ali i oduševljena. U ovakvoj kombinaciji osjećam se ugodno - rekla je YouTuberica kojoj je obukla kožne hlače i crveni top, a na nogama je imala cipele poznate modne kuće 'Louis Vuitton'.

Foto: privatni album

Nika Pavičić poznatija kao 'xniks2x' za Totalni Joomboos spektakl pripremila je dvije kombinacije. Za dnevni look odabrala je trenirku Champion, kožna čizme Pretty Little Things i cropanu vestu iste marke. Nakit koji nosi je iz 'She In', a šminkala ju je privatna vizažistica Katarina Rajčević. Za drugu kombinaciju odabrala je suknju od satena šivanu po mjeri, top iz Boha te brendirane štikle. Nika ima 16 godina i oko 150 000 subscribera. Veoma je uzbuđena jer nije bila svjesna koliko je ljudi prati.

Najpopularnija hrvatska youtuberica Petra Dimić zasjala je na najvećem regionalnom YouTube okupljanju Petra je odabrala haljinu modne kuće Vesne Spose u vrijednosti od 10.000 kuna. Petra je također ugradila dugačke plave ekstenzije, a haljinu upotpunila jednostavnim nakitom i bijelim salonkama na petu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Osjećam se ugodno i fleksibilno, razmišljala sam o haljini, ali sam se ipak odlučila za hlače. Nisam obula štikle jer sam nespretna u njima, ali dat ću sve od sebe, da ih jednog dana 'profuram' - rekla je Glorija Berger.

Foto: privatni album

Anna Lazarević s kanala 'AN NA' ima 16 godina. Nosi haljinu 'SV', kožnu jaknu iz Zare i čizme za koje se ne sjeća gdje ih je kupila. Osjeća se fantastično i jako je uzbuđena.

Foto: privatni album

Ema Luketin i Patricia Vodopija imaju zajednički kanal '2crazybeauties'. Obje imaju 17 godina. Ema nosi kožnu suknju iz Zare te zimsku vestu kako bi joj bilo toplo, a opet i svečano. Iz štikli se prebacila u adidas tenisice. Jako je umorna, ali sretna i uzbuđena. Patricia je odabrale maslinastozelene hlače s remenom iz Bershke, dolčevitu koja je zapravo bodi iz Manga te čizme iz Zare. Kaže da je jako umorna i da joj je energija na nuli ali program je super pa je sretna.

Nika ilčić ima 17 godina i kanal 'xfabniksx'. Stefan Lazić kanal 'najbolji ortaci' i ima 21 godinu. Nika nosi traperice i žutu hoodicu, a Stefan sivu vestu, crne hlače i tenisice. Uzbuđena je, ali i iscrpljena, On je sretan što je vidio fanove i ekipu iz Hrvatske. Nikinu frizuru radila je crnkinja na Rudešu i trajalo je punih osam sati.

Foto: privatni album

Tema: JoomBoos