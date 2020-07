-\u00a0Svjesna sam da je Amber Heard posljednjih nekoliko godina \u010desto istupala u javnosti i optu\u017eivala Deppa za obiteljsko nasilje, ali iz mog iskustva s Johnnyjem, ne mogu to nikako povezati s njim. Ne \u017eelim nikoga nazivati la\u017eovom, ali ne vjerujem da su te u\u017easne optu\u017ebe na njegov ra\u010dun istinite. Iznimno me to uznemiruje jer ga\u00a0dobro poznajem i znam ga samo kao dobrog i bri\u017enog, pa\u017eljivog momka koji se vrlo\u00a0za\u0161titni\u010dki pona\u0161a prema onima koje voli - rekla je Ryder, koja je s Deppom proslavila u filmu 'Edward \u0160karoruki', redatelja Tima Burtona.\u00a0

Za Deppa će na sudu svjedočiti i bivša ljubav: 'On je jako pažljiv' Zvijezda filmova 'Pirati s Kariba' tužio je britanski tabloid The Sun jer su ga nazvali 'nasilnikom koji je pretukao ženu'. Depp na sudu već danima iznosi svoju stranu priče, a na njegovoj je strani i glumica Winona Ryder. <p>Nakon što je brak između glumačkog para završio burno te uz puno 'prljavog rublja', saga se već neko vrijeme povlači po sudovima. Glumica <strong>Amber Heard</strong> (34) je optužila glumca za nasilje, a <strong>Johnny Depp</strong> (57) pak nju da samo želi izvući novac od njega lažima i podmetanjima. Kao dokaz vlastitim svjedočanstvima Amber se u nekoliko navrata pozivala na fotografirane ozljede i prijave koje je upućivala protiv holivudske zvijezde, a na sudu je prikazano i nekoliko snimki Deppovog ludila.</p><p>Zvijezda filmova 'Pirati s Kariba' tužila je pak britanski tabloid The Sun zbog toga što su ga nazvali 'nasilnikom koji je pretukao ženu'. On već danima na sudu u Londonu iznosi svoju stranu priče, a njegov odvjetnički tim glumicu želi prikazati kao manipulatoricu i nasilnicu. Kako bi prisnažili tu tezu na sudu su pokazali i fotografiju iz 2015., na kojoj je, tvrde, Amber u jednoj od žestokih svađa rasječenom bocom odsjekla Johnnyju dio prsta te je on završio na hitnom šivanju. </p><p>U korist Johnnyja Deppa ovog će tjedna svjedočiti i njegova bivša ljubav i kolegica sa seta, <strong>Winona Ryder</strong> (48). Ona i Depp 90-ih su bili jedan od najpraćenijih holivudskih parova, a Ryder ga je nedavno u jednom intervjuu branila na sva usta pa mediji koji prate suđenje s pravom zaključuju kako će mu podršku pružiti i u sudnici. Glumca je javno podržala i kolegica <strong>Penélope Cruz</strong> (45).</p><p>- Svjesna sam da je Amber Heard posljednjih nekoliko godina često istupala u javnosti i optuživala Deppa za obiteljsko nasilje, ali iz mog iskustva s Johnnyjem, ne mogu to nikako povezati s njim. Ne želim nikoga nazivati lažovom, ali ne vjerujem da su te užasne optužbe na njegov račun istinite. Iznimno me to uznemiruje jer ga dobro poznajem i znam ga samo kao dobrog i brižnog, pažljivog momka koji se vrlo zaštitnički ponaša prema onima koje voli - rekla je Ryder, koja je s Deppom proslavila u filmu 'Edward Škaroruki', redatelja Tima Burtona. </p>