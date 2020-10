Za dvoboj odabrala Tomislava: 'Možda joj se sviđam malo pa je htjela biti sa mnom u izolaciji'

<p>Nakon stresnog buđenja kada su farmeri u simulaciji vatrogasne vježbe morali ugasiti požar na farmi, stresno je bilo i na odabiru drugog duelista. Iako se na farmi posljednjih dana pričalo kako će <strong>Kristina Mandarina</strong> za suparnicu u dvoboju izabrati <strong>Andrijanu</strong>, sve je iznenadila kada je odabrala <strong>Tomislava</strong>, a njezin razlog posebno je šokirao neke farmere, pa i samog Tomislava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Naime, razlog zbog kojeg ga je odabrala bio je taj što je prije nekoliko dana Tomislav vozio quad po farmi i pri velikoj brzini kamenčić s poda frcnuo je Kristini Mandarini - u prsa.</p><p>- Radi se o terenskom vozilu koje smo dobili na dar, e sad da li je bilo od utjecajem alkohola ili se desilo nešto drugo, ne mogu prosuditi, desila se situacija da me je kamenje pogodilo u prsa - objasnila je Kristina i dodala kako ju je ipak najviše pogodilo to što joj se nije ispričao za to.</p><p>Nakon sastanka, Tomislav se ispričao Kristini i kazao kako mu je to trebala reći taj dan jer on to uopće nije znao.</p><p>- Većina nas ima potrebu reći ljudima što osjećaš u tom trenutku, ne za 5 minuta ili 10 dana. Sve mi je to tragikomično. Možda joj se sviđam malo, pa je htjela biti tu sa mnom u izolaciji, ja ne znam koji su njezini stvarni motivi - kazao je Tomislav.</p><p>Dok su neki farmeri, s <strong>Majom</strong> na čelu, pohvalili Kristinu za hrabrost što je tako nešto iznijela pred svima, neki su pak sumnjičavi oko njezinog razloga.</p><p>- Sada ispada kao da se Tomislava svi boje, da mu nitko nije mogao reći dvije rečenice, a da mu je Kristina to rekla, uvjeren sam da bi se ispričao jer je on super osoba - izjavio je <strong>Saša</strong>, a <strong>Dora</strong> je komentirala: 'Malo sumnjam, mislim da je to nekakva taktika i igra, zato mi više nije tako mila i draga. Ne bih joj u potpunosti vjerovala. Čuvaš taj neki argument kao tajno oružje, ispalo je podmuklo'.</p><p>Nakon što su riješili razmirice, Kristina i Tomislav otišli su u svoje izolacijske kućice, a Kristina je kazala kako je zadovoljna svojim odabirom.</p><p>- Mislim da je Tomislav idealna prilika da se ja za kraj dokažem koliko zapravo mogu - poručila je.</p><p>Iako su farmeri dan započeli stresnim buđenjem, završili su ga pjesmom. <strong>Prince </strong>ih je sve okupio i naučio pjevati svoju obiteljsku himnu.</p><p>- Prince nam je objasnio da je to pjesma za njegovu krunidbu pošto je on princ u Africi. Velika mi je čast biti s nekim iz kraljevske obitelji - oduševljen je bio Josip, a Prince je zaključio: 'To je velika sreća. Ako stalno pjevamo po svijetu neće biti rata'.</p>