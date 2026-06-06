Obavijesti

Show

Komentari 0
SAM SE PRIJAVIO

Za ubojstvo Jamesa Handyja je optužen sin njegove partnerice: Prijeti mu do 26 godina zatvora

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Za ubojstvo Jamesa Handyja je optužen sin njegove partnerice: Prijeti mu do 26 godina zatvora
2
Foto: Imdb

Nakon što je nazvao 911 i operaterima rekao: 'Ja sam sin čovječji. Upravo sam ubio čovjeka od grijeha', policija je brzo intervenirala. Pronašli su glumca bez svijesti s ubodnom ranom u prsima...

Admiral

Tužitelji su u petak podigli optužnicu za ubojstvo protiv muškarca uhićenog zbog smrtonosnog uboda nožem veterana holivudskog glumca Jamesa Handyja, poznatog lica u desecima filmova i televizijskih serija već pola stoljeća, čija je partnerica majka osumnjičenika.

Bude li osuđen, ⁠Michael Gledhill (44), koji je u srijedu zatvoren kao osumnjičenik, suočava se s do 26 godina zatvora, priopćio je ured okružnog tužitelja Los Angelesa.

Foto: Imdb

U zasebnoj izjavi u četvrtak, policija je rekla da je Gledhill uhićen nakon što je u srijedu zaustavio policiju u blizini mjesta ubojstva u gradskoj četvrti Tarzana i rekao policajcima da je on onaj kojeg traže.

Policija je rekla da su policajci poslani nakon zagonetnog poziva na broj 911 u kojemu je muškarac operaterima rekao: "Ja sam sin čovječji. Upravo sam ubio čovjeka od grijeha". Policajci koji su intervenirali pronašli su 81-godišnjeg muškarca bez svijesti na travnjaku ispred kuće svoje partnerice s ubodnom ranom u prsima. Ubrzo nakon toga proglašen je mrtvim u obližnjoj bolnici, priopćila je policijska uprava Los Angelesa. Gledhill je živio u kući svoje majke, dodali su. 

Foto: Imdb

Žrtva je kasnije identificirana kao Handy, plodan karakterni glumac čija filmska djela uključuju sporedne uloge u filmovima "Brighton Beach Memoirs", "Arahnophobia", "Jumanji", "Unbreakable" i "Logan".

Njegov posljednji nastup na velikom platnu bio je uloga starijeg barmena po imenu Jimmy u baru koji su posjećivali vojni piloti borbenih lovaca u hitu Toma Cruisea iz 2022. "Top Gun: Maverick".

Handy se također pojavio u brojnim televizijskim emisijama koje datiraju iz 1970-ih, često portretirajući likove iz policije ili autoritete.

Policija je ubojstvo opisala kao izolirani incident, ali nije ponudila mogući motiv za ubojstvo. Gledhill se trebao prvi put pojaviti na sudu u petak, ali ne zna se je li dobio pravnog zastupnika.

STRAŠNO UBOJSTVO GLUMCA James Handy (81) ubijen u svom domu: Počinitelj se sam prijavio
James Handy (81) ubijen u svom domu: Počinitelj se sam prijavio

Smrt Jamesa Handyja od posljedica uboda nožem drugi je slučaj ubojstva poznate osobe nožem koji je privukao veliku pozornost javnosti u Los Angelesu u zadnjih šest mjeseci.

U prosincu su glumac i redatelj Rob Reiner i njegova supruga, fotografkinja i producentica Michele Reiner, ubijeni u svojoj vili u Brentwoodu. Njihov mlađi sin, Nick Reiner, zbog tih ubojstava optužen je za dva ubojstva prvog stupnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jao, Majo, sve ti ispalo! Šuput imala kratke hlačice, okrenula se. Publika je imala što vidjeti
UPS

Jao, Majo, sve ti ispalo! Šuput imala kratke hlačice, okrenula se. Publika je imala što vidjeti

Maja Šuput je nastupila u Rijeci pred studentima u srijedu, a posebno je oduševila svojim outfitom u kojem je pokazala vitke noge.
Nakon prekida s Majom Šuput, Šime je pozirao s voditeljicom
POTAKNUO RASPRAVU

Nakon prekida s Majom Šuput, Šime je pozirao s voditeljicom

Bivši 'Gospodin Savršeni pozirao je s voditeljicom Radio Dalmacije pa nasmijao pratitelje. Poželjeli su im 'dobro jutro', ali i potaknuli raspravu
Amerikanac koji je u Zagorju za 5000 eura kupio kuću otkrio koliko je potrošio na renovaciju
NE BAŠ MALO...

Amerikanac koji je u Zagorju za 5000 eura kupio kuću otkrio koliko je potrošio na renovaciju

Iako je kuću na ne baš pristupačnom terenu u Zagorju platio 5000 eura, ukupna renovacija koja je trajala skoro godinu dana ga je ispala puno više...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026