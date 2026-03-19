Zabava Vanity Faira pretvorila se u noćnu moru: Zvijezde u suzama zbog loših fotografija

Dugogodišnji posjetitelji i poznavatelji prilika u Hollywoodu dugo su šaputali kako tajna uspjeha zabave leži u gotovo savršenom osvjetljenju na crvenom tepihu. Svjetla su uvijek bila pomno kalibrirana, meka i laskava, dizajnirana da prikriju sitne nedostatke i svaku zvijezdu prikažu u najboljem mogućem izdanju. Bilo je to sigurno utočište gdje su se i najveće zvijezde mogle opustiti, znajući da će na fotografijama izgledati besprijekorno.

​- Slikali su me na milijun zabava, ali postavka na toj zabavi uvijek je bila uzvišena - ispričao je jedan od redovitih gostiju za Dailymail.

​- Kada biste pozirali fotografima na VF zabavi, čak i najružnije zvijezde znale su da će ispasti dobro. Bilo je to poput magije!

Međutim, ove godine magija je umrla. U žurbi zbog premještanja na novu lokaciju, čini se da je netko zaboravio ponijeti prigušivače svjetla. Gosti su se našli pod nemilosrdnim, jarkim reflektorima koji su stvarali osjećaj kao da stoje na operacijskom stolu, a ne na najglamuroznijoj zabavi na svijetu. Prostorijom je vladala i nesnosna vrućina, navodno blizu 38 stupnjeva Celzijusa, zbog čega su se gosti znojili, a blještava svjetla samo su dodatno isticala svaku kap znoja, svaku poru i svaku boru. Fotografije su ispale, kako je opisao jedan izvor, 'kao da su snimljene u ekstremno visokoj rezoluciji'.

'Izgledala je kao lik Diane Arbus'

Čim su prve fotografije stigle do agencija i društvenih mreža, među zvijezdama i njihovim timovima nastao je šok. Sav trud, sati provedeni u rukama stilista, vizažista i frizera, te deseci tisuća dolara uloženi u izgled za tu večer, pali su u vodu. Okrutno osvjetljenje otkrilo je sve ono što se inače vješto skriva: višak kilograma, bore, umor na licu i loše odabrane materijale haljina.

​- Iskreno mi je žao nekih od ovih žena - rekao je jedan od uzvanika.

​- Jedna jadna glumica izgledala je kao lik s fotografija Diane Arbus. Gledala je svoje slike na mobitelu i vrištala na svog publicista. Čuo sam da je otišla kući i isplakala se dok nije zaspala. Nitko se nije čuo s njom otada!

Usporedba s Diane Arbus, fotografkinjom poznatoj po portretima marginaliziranih i nekonvencionalnih ljudi koji su dijametralno suprotni holivudskom glamuru, bila je posebno brutalna. Sljedećeg jutra, mnoge su zvijezde na svojim profilima odlučile objaviti fotografije s konkurentske zabave koju su organizirali Madonna i Guy Oseary, očito nezadovoljne službenim portretima s Vanity Faira.

Ambiciozni planovi novog urednika pošli po zlu

Iza ovogodišnje organizacije stajao je novi urednik Vanity Faira, Mark Guiducci, koji je navodno bio opsjednut idejom da zabavi vrati stari sjaj i ekskluzivnost. Jedan od njegovih prvih poteza bio je premještanje događaja s dugogodišnje lokacije u Beverly Hillsu u Muzej umjetnosti okruga Los Angeles (LACMA). Plan je bio da gosti dobiju ekskluzivni pristup novim galerijama Davida Geffena, no one nisu bile dovršene na vrijeme pa je zabava prebačena u znatno manje glamurozno krilo muzeja.

Osim toga, Guiducci je drastično srezao popis gostiju, želeći samo 'najveće AAA zvijezde'. Čak se i Emma Stone, nominirana za Oscara, našla u čudu, izjavivši u jednom videu: "Tako je čudno, čak i ako si nominiran, to ne znači da možeš ići."

Cjelokupnom lošem dojmu pridonio je i tepih - umjesto klasičnog crvenog, postavljen je sivi čupavi tepih koji su mnogi usporedili s otiračem iz dnevnog boravka. Insajderi tvrde da je Guiducci prvih sat vremena bio na rubu živčanog sloma, no kako je večer odmicala, raspoloženje mu se popravilo. Ipak, gosti su bili manje popustljivi.

​- Gledajte, imalo je svojih problema, ali ovo im je i prvi put na ovoj lokaciji - rekao je jedan empatični gost dan kasnije.

​- I dalje ću doći sljedeće godine ako me pozovu, ali se nadam da neće unajmiti dizajnera rasvjete.