'Zabranjeno pušenje' udarilo na licemjerje i nasilje u najnovijem spotu 'Pravda za Vedrana'

U susret klupskim koncertima u sarajevskoj Slogi i zagrebačkom Boogaloou, Zabranjeno pušenje objavljuje spot za pjesmu 'Pravda za Vedrana'. Riječ je o petom singlu s njihovog posljednjeg dvostrukog studijskog albuma 'Karamba!'.

Foto: inia herenčić

'Pravda za Vedrana', pjesma je o vođama navijača koji svoje sljedbenike uče da budu militantni, slijepo lojalni i kako pjesma kaže 'uvijek spremni za svoj dom' te koji među tim mladim ljudima šire poruke nasilja i mržnje.

Međutim, kada se kao posljedica svega toga dogode tragedije, tada se vođe odriču svake odgovornosti, ispisuju grafite po gradovima regije licemjerno tražeći pravdu i optužujući za nestanke tih mladih života svakog drugog osim sebe.

Pjesma 'Pravda za Vedrana', istovremeno je i poruka našim političkim vođama koji vrlo često ovakve tragedije koriste za svoju vlastitu promociju i jeftine političke poene što dodatno antagonizira ionako, napetostima i konfliktima, bremenit prostor postkomunističkih društava cijele regije.

Spot 'Pravda za Vedrana' nastao je u produkciji 'Imaginarium', a režirao ga je Srđan Perkić, autor nagrađivanog dokumentarnog filma o Zabranjenom pušenju 'Svjetla Sarajeva'.

