Građani Beograda opraštaju se od Gabi Novak: 'Bravo, ljudi...'

Da su se u Beogradu okupili brojni građani kako bi odali počast obitelji Dedić, potvrđuju i snimke s društvenih mreža s Terazijske česme. Beograđani su se okupili od 20:30 kako bi paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća zahvalili obitelji Dedić na 'neizmjernoj ljubavi i ljepoti koju su dijelili s publikom', kako je stajalo u pozivu. Dio atmosfere možete pogledati i ovdje.

U dirljivom obraćanju koje se širilo društvenim mrežama istaknuto je da su 'Dedići bili čitav svemir lirskog utočišta, jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati' te da njihov odlazak označava kraj jedne epohe, ali ne i svijeta koji su stvarali.

'Bravo, ljudi', 'Divno', 'Bravo Beograde', 'Respekt', 'Hvala vam od srca', 'Lijepo za vidjeti, hvala vam dragi susjedi', samo su neki od komentara ispod objava na društvenim mrežama.

Kako piše Kurir, u Beogradu su odzvanjale bezvremenske pjesme poput 'O, mladosti', 'Pamtim samo sretne dane' i 'Kuća pored mora', a emocije okupljenih bile su vidljive na svakom koraku.

Vuk Žugić, dugogodišnji urednik kulturnih programa u Sava centru, prisjetio se kako je Arsen Dedić u Beogradu uvijek odsjedao u hotelu 'Moskva'.

- Divno je što i Beograd odaje počast ovim divnim, prije svega ličnostima i umjetnicima, kakvi su bili Gabi Novak, Arsen Dedić i njihov sin Matija Dedić. Oni su bili prava i velika obitelj s mnogo talenata. Lijepo je što se netko toga sjetio i pokrenuo inicijativu da se okupimo kod Terazijske česme, odnosno, kod omiljenog hotela Arsena Dedića. On je, kad god bi bio u Beogradu, odsjedao u 'Moskvi'. To je bilo njegovo mjesto. Kada smo dogovarali njegov prvi nastup nakon rata u Sava centru, tražio je da bude u tadašnjem Interkontinentalu. Tamo bi dolazili i njihovi prijatelji kako bi ih vidjeli, a njegov brat bio je poznati slikar Milutin Dedić - kazao je Žugić za Kurir.

Podsjetio je i na koncert 'Gabi, Matija i prijatelji' održan 9. travnja 2016. u Sava centru, kao omaž Arsenu, te na njezine nezaboravne nastupe s Terezom Kesovijom i Meri Cetinić 2012. godine. Istaknuo je i Gabinu karijeru, koja je započela nastupom s legendarnim Louisom Armstrongom, a tijekom koje je uvijek donosila pjesme s osobitim osjećajem i prepoznatljivošću.

Okupljanje je proteklo mirno, a nakon paljenja svijeća i simboličnog glazbenog omaža, građani su se tiho razišli, ostavljajući more cvijeća i poruku da iskrena i velika umjetnost nikada ne umire.

Na Instagramu se oglasila i pjevačica Ida Prester.

Podijelila je video s emotivnog oproštaja uz opis: 'U moru vijesti o mržnji i podjelama, evo jedne kapi nježnosti i topline. Večeras su se u središtu Beograda okupili građani u znak sjećanja na najveću umjetničku obitelj Hrvatske, ali i cijele regije. Hvala vam, draga Gabi, Arsene i Matija, na soundtracku naših života'.

Kasnije se oglasila i putem Instagram storyja: 'Okupljanje za obitelj Dedić. Gabi, Arsen, Matija... teško je vjerovati da više nikog od vas nema. Hvala, Beograde, na ovoj divnoj gesti. Upravo zbog ovog sam Zagrepčanka, ali i Beograđanka'.

Podsjetimo, glazbena legenda Gabi Novak preminula je u ponedjeljak, 11. kolovoza u 90. godini života. Njezina smrt uslijedila je nepuna dva mjeseca nakon smrti sina jedinca Matije.

Gabi Novak nosila je nadimak 'prva dama hrvatske zabavne glazbe', a obogatila je hrvatsku glazbenu baštinu pjesmama kao što su 'Vino i gitare', 'Pamtim samo sretne dane', 'Nada', 'Hrabri ljudi', 'On me voli na svoj način' i druge...