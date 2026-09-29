Zahara Jolie, kći poznatih glumaca Angeline Jolie i Brada Pitta, službeno se odrekla prezimena Pitt te se sada zove Zahara Marley Jolie
Zahara Jolie i službeno više ne nosi prezime oca Brada Pitta!
Zahara Jolie, kći Angeline Jolie i Brada Pitta, i službeno se odrekla prezimena Pitt. Sud u Kaliforniji je u ponedjeljak 28. rujna odobrio njezin zahtjev za promjenu imena pa se tako 21-godišnjakinja sada službeno zove Zahara Marley Jolie. Zahara je treće od šestero djece bivšeg holivudskog para koje je iz prezimena izbacilo Pitt, prenosi People.
Zahara je zahtjev za promjenu prezimena podnijela još 9. lipnja, a svega nekoliko dana prije nje isto je učinio i njezin stariji brat Maddox. Oboje su zatim, u skladu s kalifornijskim zakonom, objavili službene obavijesti o promjeni imena u listu Los Angeles Daily Journal. Sud u Kaliforniji je Maddoxovu promjenu imena iz 'Maddox Chivan Jolie-Pitt' u 'Maddox Chivan Jolie' službeno odobrio još 14. rujna. Prije Maddoxa i Zahare prezimena Pitt odrekla se i njihova sestra Shiloh, koja je zahtjev za promjenu imena podnijela na svoj 18. rođendan 2024. godine. Najmlađa sestra Vivienne, koja je u srpnju napunila 18 godina, također je zatražila promjenu imena iz 'Vivienne Marcheline Jolie-Pitt' u 'Vivienne Marcheline Jolie', a njezino ročište zakazano je za 2. studenoga.
Zahara je i prije službene promjene prezimena pokazivala da više ne želi koristiti očevo prezime. U studenom 2023. godine pridružila se sestrinstvu Alpha Kappa Alpha na koledžu Spelman, a ondje se predstavila kao 'Zahara Marley Jolie'. Isto je ime koristila i u svibnju ove godine na promociji na koledžu. Promjene prezimena dolaze nakon godina narušenih obiteljskih odnosa. Slavni par razišao se 2016. godine nakon 12 godina veze, a njihov razvod službeno je okončan u prosincu 2024. godine. Zajedno imaju šestero djece: Maddoxa (25), Paxa (22), Zaharu (21), Shiloh (20) te blizance Vivienne i Knoxa (18).
Izvor blizak Pittu je u srpnju 2024. godine otkrio da glumac gotovo uopće nema kontakt sa svojom djecom, a isti je izvor ranije ovog mjeseca rekao da se situacija nije bitno promijenila te ju je opisao kao 'tragediju'.
- Riječ je o posljedicama dugogodišnjeg otuđivanja. To je nevjerojatno tužna stvarnost, ali nije iznenađenje nakon što je jedan roditelj godinama koristio djecu kao oružje protiv drugoga, bez obzira na posljedice - rekao je izvor za People.
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