Zahara Jolie i službeno više ne nosi prezime oca Brada Pitta!

Zahara Jolie, kći Angeline Jolie i Brada Pitta, i službeno se odrekla prezimena Pitt. Sud u Kaliforniji je u ponedjeljak 28. rujna odobrio njezin zahtjev za promjenu imena pa se tako 21-godišnjakinja sada službeno zove Zahara Marley Jolie. Zahara je treće od šestero djece bivšeg holivudskog para koje je iz prezimena izbacilo Pitt, prenosi People.

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Zahara je zahtjev za promjenu prezimena podnijela još 9. lipnja, a svega nekoliko dana prije nje isto je učinio i njezin stariji brat Maddox. Oboje su zatim, u skladu s kalifornijskim zakonom, objavili službene obavijesti o promjeni imena u listu Los Angeles Daily Journal. Sud u Kaliforniji je Maddoxovu promjenu imena iz 'Maddox Chivan Jolie-Pitt' u 'Maddox Chivan Jolie' službeno odobrio još 14. rujna. Prije Maddoxa i Zahare prezimena Pitt odrekla se i njihova sestra Shiloh, koja je zahtjev za promjenu imena podnijela na svoj 18. rođendan 2024. godine. Najmlađa sestra Vivienne, koja je u srpnju napunila 18 godina, također je zatražila promjenu imena iz 'Vivienne Marcheline Jolie-Pitt' u 'Vivienne Marcheline Jolie', a njezino ročište zakazano je za 2. studenoga.

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Zahara je i prije službene promjene prezimena pokazivala da više ne želi koristiti očevo prezime. U studenom 2023. godine pridružila se sestrinstvu Alpha Kappa Alpha na koledžu Spelman, a ondje se predstavila kao 'Zahara Marley Jolie'. Isto je ime koristila i u svibnju ove godine na promociji na koledžu. Promjene prezimena dolaze nakon godina narušenih obiteljskih odnosa. Slavni par razišao se 2016. godine nakon 12 godina veze, a njihov razvod službeno je okončan u prosincu 2024. godine. Zajedno imaju šestero djece: Maddoxa (25), Paxa (22), Zaharu (21), Shiloh (20) te blizance Vivienne i Knoxa (18).

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Izvor blizak Pittu je u srpnju 2024. godine otkrio da glumac gotovo uopće nema kontakt sa svojom djecom, a isti je izvor ranije ovog mjeseca rekao da se situacija nije bitno promijenila te ju je opisao kao 'tragediju'.

- Riječ je o posljedicama dugogodišnjeg otuđivanja. To je nevjerojatno tužna stvarnost, ali nije iznenađenje nakon što je jedan roditelj godinama koristio djecu kao oružje protiv drugoga, bez obzira na posljedice - rekao je izvor za People.