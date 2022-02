Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa, ispričala je pjevačica Žanamari Perčić (40) za InMagazin. Dodala je da se svaki dan nakon što ode u teretanu osjeća bolje, izbalansirano.

Dakako, nisu samo sati u teretani ono što joj daje rezultate već pazi i na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nje to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava.

I unatoč tome što 'ne izlazi iz teretane', i ona ima celulit. 'Pa što je žena bez celulita', rekla je pa nastavila:

- Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in.

Omiljene vježbe za guzu su joj sve i tom dijelu tijela baš svaki dan posvećuje pažnju. Ne privlači je pivski trbuh, iako shvaća da ima žena koje to vole vidjeti na muškarcu, ali ona je više za 'pločice', i to, što veće to bolje.