Pjevačica Žanamari Perčić (40) mnogo vremena posvećuje održavanju svoje zavidne linije. Puno trenira i pazi na prehranu, no nije oduvijek bilo tako. Naime, sada je pokazala kako je izgledala prije svog 'fitness izazova'.

- One fotke kad fotograf isprobava rasvjetu, bez poziranja, uvlačenja trbuha... Iako ne završe u kampanji nekako mi najbolje opisuju moment, mood i budu mi najdraža uspomena. Ovo je bilo prije mog novog fitness izazova - napisala je pjevačica uz fotografiju koju je objavila na društvenim mrežama.

Pozirala je u tamnoplavom bikiju koji je istaknuo njezin bujni dekolte, ali i zaobljenje bokove. A sudeći po opisu, čini se kako za ovu fotografiju nije ni pozirala, a ni 'uvlačila' trbuh.

Perčić kaže, kako je, nebitno uspoređivati kako je izgledala prije i kako izgleda sada jer su najveće promjene nastale 'iznutra'.

- Nebitno je vizualno uspoređivati ‘prije i sada’ jer su najveće promjene nastale iznutra. Mentalni balans je sve! Vratila sam svoju snagu i mir, ali svaki dan moram sve ispočetka da to i zadržim. Zato je pauza nikad. Demoni nikad ne spavaju. Ali ni ja! - nadodala je.

Ispod objave odmah su se počeli nizati komplimenti na račun njezinog besprijekornog izgleda.

'Klasik i super seksi', 'Vidimo ljepotu tvoga života', 'Nek se dušmani tresu kad te vide', 'Wow', 'Sjajiš', 'Nestvarna', 'Meni bolje od umjetno složenih i uljepšanih fotki. Božanstvena' , 'Neodoljiva poželjna zgodna dama' - samo su neki od komentara.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno komentirala i skidanje kilograma koje su mnogi nakupili tijekom blagdana.

- Dobro je nekad dati si malo i oduška. Višak kila nije strašna stvar. Nazovite to bulk i onda fino to iskoristite u svoju korist. Krenite u gym i pretvorite to u mišić - poručila je pjevačica koju, kako kaže, nikada nije smetao višak kilograma.