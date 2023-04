Žanamari pretrpjela seksualno zlostavljanje: 'Tukla sam ga rukama i nogama pa pobjegla'

Pjevačica Žanamari Perčić (41) je povodom obilježavanja mjeseca podrške žrtvama seksualnog nasilja progovorila o zlostavljanju koje je ona doživjela.

- Žrtva nije krivac. Danas oblačimo hlače i to traperice za podršku svim žrtvama seksualnog nasilja, kojima se često ne vjeruje i optužuje ih se da izazivaju i da su to ‘same tražile’. Ne znači NE, i ne postoji opravdanje za nasilje! I sama sam u životu doživjela agresivan pristup od strane muškarca - započela je na Instagramu.

Dodala je kako je zlostavljača u obrani tukla rukama i nogama. Potom je pobjegla iz tog grada u kojem je pretrpjela zlostavljanje.

- Neke osobe u takvom momentu ne uspiju nadjačati nasilnika, mentalno zblokiraju, a poslije čitav život snose posljedice i stigmu. Dok osobe koje su im to uradile šetaju ponosno okolo bez imalo savjesti i osjećaja krivnje. Nemojmo biti takvo društvo u kojem je to ok - poručila je Žanamari.

Pratitelji su joj u komentarima uputili riječi podrške i komplimente.

'Bravo', 'Dobro napisano', 'Prošla si grozan period', 'Drži se', 'Predivna', pisali su.

