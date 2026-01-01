Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u četvrtak: Čavka strastveno poljubi Terezu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u četvrtak: Čavka strastveno poljubi Terezu
1
Foto: RTL

Doznajte što vas prvog dana 2026. godine očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112'...

Divlje pčele 

RTL, 20:15

Prije nego što Nikoli kaže sudbonosno da i preseli se u Vukasovu vilu, Cvita se zakune sestrama da će njihovu tajnu čuvati zauvijek. Čavka strastveno poljubi Terezu, a Vice traži Antu Terezinu ruku. Ministarstvo šalje stručnjake da naprave studiju terena predviđenog za industrijsku zonu.

Chicago P.D. 

RTL2, 19:40

Dvoje male djece ubijeno je u unakrsnoj vatri kriminalaca koji su trgovali drogom. Tim istražuje, no ne uspije pronaći osumnjičenika pa policijski nadzornik preporučuje da koriste novu tehnološku bazu podataka.

Foto: You tube

Bogu iza nogu 

NOVA TV 18:10

Župnik zatekne policijsku patrolu koja traži Terezu Cvijetić i ne može je pronaći. Trenutak kasnije Tereza se kriomice javi Župniku i zamoli ga da je ne otkuca policiji i i da joj pričuva Gostionu jer mora nestati na nekoliko dana.

Hamburg 112

DOMA TV 13:45

Autobus s troje mladih i medikamentno ovisnom Charlotte Behrend susreće se s tragedijom kada u potjeri po groblju Ole Dietrich biva teško ozlijeđen u prometnom incidentu.

NOVE TRI STIGLE NA NETFLIX ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?
ANKETA Sviđaju li vam se nove epizode serije Stranger Things?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom
DOČEKAO KĆER

Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom

Vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, poduzetnik Zlatko Marić (65), dobio je dijete s 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri
Pobjednici Supertalenta: Za nas je Hrvatska pravo otkriće, hvala vam na svemu. Želimo se vratiti
DUO TURKEEV & KIDS

Pobjednici Supertalenta: Za nas je Hrvatska pravo otkriće, hvala vam na svemu. Želimo se vratiti

Obitelj iz Ukrajine akrobacijama je oduševila sve. Kažu da je u njihovim nastupima sve sigurno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026