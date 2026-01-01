Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u četvrtak: Čavka strastveno poljubi Terezu

Doznajte što vas prvog dana 2026. godine očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112'...
Divlje pčele
RTL, 20:15
Prije nego što Nikoli kaže sudbonosno da i preseli se u Vukasovu vilu, Cvita se zakune sestrama da će njihovu tajnu čuvati zauvijek. Čavka strastveno poljubi Terezu, a Vice traži Antu Terezinu ruku. Ministarstvo šalje stručnjake da naprave studiju terena predviđenog za industrijsku zonu.
Chicago P.D.
RTL2, 19:40
Dvoje male djece ubijeno je u unakrsnoj vatri kriminalaca koji su trgovali drogom. Tim istražuje, no ne uspije pronaći osumnjičenika pa policijski nadzornik preporučuje da koriste novu tehnološku bazu podataka.
Bogu iza nogu
NOVA TV 18:10
Župnik zatekne policijsku patrolu koja traži Terezu Cvijetić i ne može je pronaći. Trenutak kasnije Tereza se kriomice javi Župniku i zamoli ga da je ne otkuca policiji i i da joj pričuva Gostionu jer mora nestati na nekoliko dana.
Hamburg 112
DOMA TV 13:45
Autobus s troje mladih i medikamentno ovisnom Charlotte Behrend susreće se s tragedijom kada u potjeri po groblju Ole Dietrich biva teško ozlijeđen u prometnom incidentu.
