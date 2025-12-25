Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Zanima vas što će biti u vašim omiljenim serijama u četvrtak? Veljko krade Jocin pištolj...

Foto: NOVA TV

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 25. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', Chicago P.D.'...

La Promesa 

HRT1 13:20

Eugenia i Lorenzo sukobe se u četiri oka. Catalina se naljuti na Alonsa jer pokušava njezino vjenčanje održati u tajnosti. Curro napokon može uživati u svojoj majci Eugeniji.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Joe Cruz vraća se s tajnog zadatka iz vatrogasne postaje 66 s otkrićem da vatrogasac Calvin Suggs stoji iza nestaloga ključa. Dok Voight i tim istražuju Suggsa, nastavljaju i istragu o provali u gradu.

Evo što vas čeka u sapunicama: Katarina prekida s Jakovom, a Ivica je na rubu života i smrti

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Ante doživljava novi šok kad shvati da je sve bilo uzalud: Klaudija se prijavila policiji zbog pucnjave. Veljko je odlučan riješiti problem s Crnim, pa krade pištolj od Joce i odlazi konfrontirati Crnog. U natezanju za novac netko treći se domogne aktovke s novcem.

Foto: NOVA TV

