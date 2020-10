Počela je farmerska avantura, a krenule su i prve trzavice...

Obje ekipe borile su se svim snagama, no uspješniji tim bio je Čaplja danguba te su kao pobjednici dobili mogućnost da između sebe izaberu gazdu. Tako je Sanja Emm postala i prva gazdarica nove Farme

<p>Četrnaest natjecatelja stiglo je na farmu te su time i službeno postali farmeri sedme sezone najgledanijeg reality showa u Hrvatskoj, koji se s ovom sezonom preselio u Dalmaciju i sa sobom donio niz noviteta. No, kako ništa nije onako kako se čini - tako je i vesela družina prvo morala zasukati rukave ne bi li kasnije mogla uživati u blagodatima prekrasnog imanja na Vranskom jezeru gdje će boraviti u narednim tjednima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p> </p><p>Na brdu Kamenjak, vidikovcu s kojeg Vransko jezero sjaji svojim punim sjajem natjecatelje je dočekao voditelj<strong> Frano Ridjan</strong> te im dao vrećicu iz koje je svatko izvukao jedan kamenčić. Žuti kamenčić izvukli su <strong>Maja Bajamić, Dora Adanić, Jurica Galić Juka, Zdenka Jakus, Silvio Krstanović, Prince Wale Soniyiki te Stjepan Jukić </strong>i oni su čini tim Jegulje.</p><p>Kako im je Frano objasnio, jegulja je zmijolika riba koja spaja mora i rijeke. Ista ta jegulja iz Atlantskog oceana, iz područja Bermudskog trokuta, čak tri godine putuje ne bi li uživala u Vranskom jezeru. Prilagodljiva je, otporna, ali i ugrožena. <strong>Ena Friedrich, Saša Štefić, Jani Zombori Banovac, Marina Tomašević, Tomislav Pavlović, Sanja Emm te Katarina Vukadin</strong> izvukli su tirkizni kamenčić i tako postali tim Čaplja danguba, ptica koja cijeli dan stoji na jednoj nozi i zbog toga su ljudi mislili da su lijene, da su dangube, no kasnije su shvatili da one tako cijeli dan čekaju svoj plijen i čim ga ugledaju, kljunom ga istog trena probiju kao kopljem.</p><p>Nakon podjele u timove, čekala ih je utrka gumenim čamcima - uz pomoć karte trebali su pronaći put do svoje druge lokacije, luke Prosike gdje ih je čekala voditeljica <strong>Mia Kovačić.</strong> Obje ekipe borile su se svim snagama, no uspješniji tim bio je Čaplja danguba te su kao pobjednici dobili mogućnost da između sebe izaberu gazdu. Tako je Sanja Emm postala i prva gazdarica nove Farme.</p><p>- Želim da svi budemo zajedno, nema ja, ja. Da funkcioniramo kao zajednica - kazala je prva gazdarica Farme.</p><p>Nakon što su preveslali preko najvećeg prirodnog jezera u Hrvatskoj, natjecatelji su se odmah uputili na svoju farmu gdje ih je dočekao novi mentor – Jure Čudina. Mentor je farmerima poželio dobrodošlicu, a gazdaricu poveo u obilazak i zadao prve zadatke koje će morati obaviti u narednim danima.</p><p>- Jure mi je vrh, totalno me oduševio, energetski mi paše jako - kazala je Maja, a s njom oduševljenje mentorom dijeli i Tomislav: Moj prvi dojam o čovjeku je da je čudo. Prekrasan čovjek, pun života koliko god da ima godina. Mislim da će nam biti jako lijepo. </p><p>Nakon što su se razmjestili i opustili, mogle su se i primijetiti i prve razmirice među farmerima. Naime, Sanja je predložila da za večeru ništa ne kuhaju već da jedu nareske, što se Janiju nikako nije svidjelo te je želio da skuhaju večeru.</p><p>- Kod kuće nikad nisam bio gladan, neću ni ovdje radi nemara drugih farmera - kazao je Jani i dodao: 'Mislim da je gazdarica ušla preolako u to. Preuzela je odgovornost na sebe, a nije bila spremna. Ja sam tu da joj pomognem'. </p><p>Za vrijeme večere farmere su svojim dolaskom počastili Mia i Frano donijevši im vijest kojoj se nitko nije nadao - gazdarica treba odlučiti tko od farmera je najslabija karika te napušta show. </p><p> </p>